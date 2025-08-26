Taylor Swift y Travis Kelce se comprometen tras dos años de relación; así revelaron que habrá boda

¡Taylor Swift se va a casar! La cantante sorprendió a sus seguidores al anunciar su compromiso con Travis Kelce, estrella de la NFL. La artista compartió en redes sociales una serie de fotografías en un jardín lleno de flores, acompañadas del mensaje: “Tu maestra de inglés y tu maestro de gimnasia se van a casar 🧨”.

El anuncio de la boda de Taylor y Travis se convirtió rápidamente en tendencia mundial y desató miles de reacciones de sus fanáticos en todo el mundo.

La relación de Taylor Swift y Travis Kelce

Swift y Kelce comenzaron a salir en 2023, y en poco tiempo se convirtieron en una de las parejas más seguidas del espectáculo y el deporte. Su relación acaparó titulares tanto en eventos musicales como en partidos de la NFL, donde la cantante fue vista apoyando al jugador.

Un anuncio previo a su nuevo lanzamiento

El compromiso de Taylor Swift se da un día antes del estreno de la colección “The Life of a Showgirl: The Tiny Bubbles in Champagne”, una edición limitada de vinilos y artículos especiales que estará disponible solo hasta el 27 de agosto.

Recientemente, la cantante anunció el lanzamiento de su duodécimo disco “The Life of a Showgirl”, previsto para el 3 de octubre. Todo esto ocurre tras recuperar los derechos de sus seis primeros álbumes, un logro trascendental en su carrera.