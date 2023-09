¿Confirman romance? Taylor Swift y Travis Kelce juntos tras partido de los Chiefs

Los rumores de un posible romance entre la famosa cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce son más fuertes después de que fueran vistos juntos al terminar el juego de Kansas City contra los Chicago Bears.

La cantante de “Cruel Summer” estuvo presente en el estadio Arrowhead en Kansas para presenciar un partido de los Kansas City Chiefs, el equipo de Kelce.

Durante el juego, Taylor Swift fue vista sentada junto a la madre de Kelce, lo que llamó la atención de los fanáticos y medios de comunicación.

Taylor Swift is at Arrowhead Stadium to watch Travis Kelce and the Chiefs 👀

