The Eras Tour de Taylor Swift genera 2 mil millones y reparte 197 mdd en bonos

El The Eras Tour de Taylor Swift no solo se consolidó como una de las giras más exitosas de la historia, sino también como una de las más generosas con su equipo de trabajo. De acuerdo con cifras reveladas, la gira generó 2 mil millones de dólares en ingresos a nivel mundial.

Del total recaudado, la cantante destinó 197 millones de dólares en bonificaciones para el personal que hizo posible el espectáculo, reconociendo el esfuerzo detrás de cada presentación. Entre los beneficiados se encuentran bailarines, músicos, técnicos y personal logístico.

Destacan los bailarines, quienes habrían recibido 750 mil dólares cada uno, una cifra equivalente a cinco veces su salario anual, así como los camioneros, responsables del traslado del equipo, que obtuvieron bonos de 100 mil dólares, monto similar a un salario anual típico en la industria.

Estas acciones reforzaron la imagen de Taylor Swift como una de las artistas más influyentes y comprometidas con su equipo, marcando un precedente en la industria musical sobre la distribución de ganancias en giras de gran escala.