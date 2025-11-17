Te sorprenderá saber cuánto gana Mariah Carey cada Navidad con la canción “All I Want for Christmas Is You”

Mariah Carey reafirma su trono como la ‘Reina de la Navidad’ cada vez que inicia el mes de noviembre. La icónica intérprete estadounidense marca oficialmente el comienzo de la temporada festiva con el regreso de su éxito “All I Want for Christmas Is You”. Este ritual anual no solo aviva el espíritu navideño a nivel mundial, sino que también mueve una fortuna multimillonaria para la artista.

El negocio detrás de la canción

Lanzada en 1994 dentro del álbum Merry Christmas, esta emblemática canción celebra este año su 30 aniversario. Desde su estreno, el tema se convirtió en un fenómeno global que ha dominado las listas de éxitos y las plataformas de streaming durante las fiestas. Entre 1994 y 2016, “All I Want for Christmas Is You” le reportó ganancias de aproximadamente 60 millones de dólares a Carey.

Actualmente, el clásico musical sigue generando ingresos asombrosos cada temporada. Estimaciones de The Economist y el New York Post sugieren que Mariah Carey gana entre 2.5 y 3 millones de dólares en regalías anualmente solo por esta pieza. Este éxito financiero es parte de un legado que ha llevado a la canción a encabezar las listas en 26 países.

Gira y el impacto cultural de la ‘Reina de la Navidad’

El impacto de la canción se extiende más allá de las cifras de ingresos. Su pegajosa melodía, acompañada de la poderosa voz de Carey y una letra sobre el deseo de pasar las navidades con un ser querido, aseguran su lugar en la historia musical. La pieza es, de hecho, la canción navideña más escuchada del mundo en Spotify.

Además de su omnipresencia en streaming y eventos públicos, "All I Want for Christmas Is You" ha sido incluida en el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Este honor está reservado únicamente para obras consideradas cultural, histórica o estéticamente significativas.

La artista de 56 años no solo depende de las regalías, sino que también amplía su impacto con eventos en vivo. Esta temporada navideña, Mariah Carey realizará el tour 'Christmas Time', que recorrerá varias ciudades de Estados Unidos. Entre las paradas clave de la gira se encuentran Los Ángeles, Houston y Brooklyn.

Carey es conocida por vivir la Navidad intensamente, una época que espera “incluso antes de que llegue el verano”. La ‘Reina de la Navidad’ también gasta una fortuna en diciembre, decorando su hogar con cuatro árboles muy lujosos. El árbol principal, por ejemplo, alcanza los cinco metros de altura y está adornado con luces blancas.