“Canto de Navidad, Voces al Vuelo” reunirá a jóvenes talentos en el Teatro de la Ciudad

La temporada decembrina llega a La Paz con una propuesta musical que busca envolver al público en el espíritu navideño. El Instituto Sudcaliforniano de Cultura ofrecerá este jueves 4 de diciembre en el Teatro de la Ciudad bajo la dirección de la maestra Liliana del Conde el concierto “Canto de Navidad, Voces al Vuelo”, un espectáculo que combinará tradición, talento juvenil y arreglos vocales pensados para esta época del año.

El evento, programado para iniciar a las 18:30 horas, ofrecerá un repertorio creado especialmente para resaltar la calidez y emotividad de las fiestas decembrinas. Los asistentes podrán disfrutar de interpretaciones corales e individuales, preparadas durante semanas por jóvenes cantantes que buscan compartir su progreso artístico con la comunidad paceña.

La función se llevará a cabo en el Teatro de la Ciudad, uno de los recintos culturales más importantes de La Paz, Baja California Sur, lo que garantiza una experiencia acústica y visual de gran calidad y representa una oportunidad de mantener viva la tradición musical navideña en la región.

El acceso será totalmente gratuito, por lo que las familias y amantes de la música están invitados a asistir y disfrutar de una velada festiva. Con esta propuesta, La Paz continúa fortaleciendo su agenda cultural y brindando espacios donde el talento local puede brillar en una de las temporadas más esperadas del año.