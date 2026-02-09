Definen ubicación del nuevo Teatro Lomelí en Los Cabos; avanza ciudad administrativa: síndica municipal

La síndica municipal, Nélida Dolores Alfaro, informó que el ayuntamiento avanza en el proyecto de una nueva ciudad administrativa, que permitirá concentrar oficinas hoy dispersas y reducir tiempos de trámite para la ciudadanía, por lo que el actual palacio municipal podría reconvertirse en un espacio cultural e histórico.

A su vez en cuanto al teatro Lomelí, la funcionaria explicó que será reubicado en el predio que se encuentra detrás del G20, mientras que el actual Teatro de la Ciudad Miguel Lomelí ubicado sobre la calle Ignacio Zaragoza, podría convertirse en un espacio de estacionamiento de niveles.

“El predio de nosotros, que es donde iba a estar la Ciudad Administrativa, está atrás del G20, ahí es donde nosotros pretendemos hacer el teatro Lomelí y donde estaba el Lomelí estábamos pensando en hacer un proyecto nuevo, con base a la necesidad del municipio, un estacionamiento de niveles, porque una es la necesidad, otra lo que lleguemos a poner ahí va a requerir de estacionamiento, de por sí estamos saturados, nos vamos a saturar más”, señaló Nélida Dolores Alfaro.

Inicialmente el proyecto contemplaba la ampliación del teatro Lomelí, que incluía la compra de dos predios aledaños a la Casa de la Cultura, sin embargo fue la misma síndica municipal quien informó que se el Ayuntamiento enfocó recursos en proyectos sociales para la comunidad, como la Casa Cuna Hogar.

Antecedentes del Teatro Lomelí

Debido al abandono y al deterioro estructural del inmueble actual, el Ayuntamiento definió edificar el nuevo teatro en una ubicación diferente

De acuerdo con las autoridades, el Teatro Lomelí, situado en la calle Ignacio Zaragoza, enfrenta actualmente un proceso jurídico derivado de irregularidades detectadas en su pasada rehabilitación. Aunado a la situación legal, dictámenes técnicos revelaron fallas estructurales graves que imposibilitan su habilitación, lo que obliga a la administración actual a buscar una alternativa segura para los usuarios y artistas locales.

La síndica municipal, Nélida Dolores Alfaro, explicó que este nuevo complejo albergará diversas áreas de formación artística y, de manera destacada, el nuevo teatro de la ciudad. Se espera que en los próximos meses se presenten los planos arquitectónicos y el presupuesto total para el arranque de la construcción del centro.

