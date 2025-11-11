Teatro Miguel Lomelí queda en pausa por prioridad a la Casa Cuna

La ampliación del Teatro Miguel Lomelí, que incluía la compra de dos predios aledaños a la Casa de la Cultura, se encuentra temporalmente detenida, informó Nélida Dolores Martina Alfaro Rosas, síndica municipal.

La funcionaria señaló que la pausa responde a la necesidad de priorizar proyectos sociales para la comunidad, como la Casa Cuna Hogar, que actualmente requiere atención y recursos municipales.

“El último dictamen que tuvimos al Teatro Miguel Lomelí fue la autorización para la compra de dos predios aledaños a la Casa de la Cultura con el fin de hacer una ampliación. Ahorita está detenido el proyecto porque estamos priorizando otros proyectos como la Casa Cuna. Es un proyecto que nos demanda y es prioritario”, explicó Alfaro Rosas.

El proyecto contemplaba la adquisición de terrenos contiguos a la Casa de la Cultura, pero por el momento las autoridades han decidido enfocar recursos y esfuerzos en programas sociales que impactan directamente a los sectores más vulnerables de la localidad.

Hasta ahora, el gobierno municipal no ha detallado el monto de inversión ni las características del nuevo proyecto, y tampoco se han dado a conocer los resultados de los peritajes de la Fiscalía General de la República (FGR), los cuales serán fundamentales para conocer el estado estructural del teatro inconcluso y deslindar responsabilidades.