Tecate Supremo 2025 en ciudad Juárez: Zoé, Foster The People y The Kooks en el line up

El esperado festival Tecate Supremo 2025 en Ciudad Juárez ha desvelado su line up oficial este 2 de septiembre, presentando a Zoé, Foster The People y The Kooks como artistas principales. Prepárate para una jornada musical inolvidable el 15 de noviembre en el Hipódromo de Ciudad Juárez, y conoce todos los detalles sobre la preventa de boletos.

El Festival Tecate Supremo Regresa con Fuerza a Ciudad Juárez

Los fanáticos de la música en Ciudad Juárez, Chihuahua, tienen un motivo de celebración: el festival Tecate Supremo confirmó su edición 2025. Este evento musical se llevará a cabo el sábado 15 de noviembre de 2025 en el Hipódromo de Ciudad Juárez, consolidándose como una cita imperdible para miles de seguidores.

Una de las grandes novedades de este año es la fusión del Tecate Supremo con el Tecate Península, festival que tradicionalmente se realizaba en Tijuana. Esta unión estratégica significa que Ciudad Juárez y Tijuana alternarán la sede cada año, siendo Juárez la anfitriona en 2025 y Tijuana en 2026. La empresa organizadora, Apodaca Group, informó que esta alianza busca potenciar el festival, dándole mayor fuerza y proyección, y garantizando un cartel de artistas de gran nivel.

Descubre el Impactante Line Up Oficial del Tecate Supremo 2025

El 2 de septiembre fue la fecha clave, tal como se había anticipado. El festival Tecate Supremo cumplió su promesa y reveló su line up completo para 2025. Los rumores previos, que mencionaban a grupos como Zoé y Foster The People, resultaron ser ciertos.

El cartel de artistas que encenderá el Hipódromo de Ciudad Juárez incluye talentos nacionales e internacionales, con Zoé, Foster The People y The Kooks destacando como headliners. La lista completa de artistas para el Tecate Supremo 2025 es la siguiente:

Zoé

Foster the People

The Kooks

Álvaro Díaz

Siddhartha

NSQK

Esteman & Daniela Spalla

Kinky

Little Jesus

Yami Safdie

Odisseo

Genitallica

Jacinto

Nash

Boletos para Tecate Supremo: Preventa Exclusiva con Beneficios Banamex

Con el line up oficial ya revelado, la espera para adquirir los boletos del Tecate Supremo 2025 ha terminado. La preventa de boletos estará disponible muy pronto, ofreciendo ventajas para los primeros compradores.

Marca tu calendario: la preventa de boletos comenzará el 5 de septiembre a partir de las 14:00 horas. Los interesados podrán adquirir sus entradas a través de la plataforma Boletomóvil. Además, los tarjetahabientes Banamex contarán con beneficios exclusivos, incluyendo la posibilidad de pagar a 3 meses sin intereses.

