Técnica 16 de Cabo San Lucas sin luz ni aire; padres suspenden clases

Desde septiembre de 2024, padres de familia de la Escuela Secundaria Técnica No. 16 han denunciado fallas en la red eléctrica del plantel, lo que ha impedido el funcionamiento de los sistemas de aire acondicionado.

Con la llegada del calor extremo, esta deficiencia ha derivado en múltiples casos de deshidratación y síntomas de golpe de calor entre los estudiantes.

Con el inicio de la temporada de calor, la mayoría de los aproximadamente 2,000 estudiantes que asisten a esta institución han presentado síntomas de golpe de calor y deshidratación debido a las altas temperaturas.

Esta situación derivó en una protesta la mañana de este martes, cuando madres y padres decidieron suspender clases, argumentando que las autoridades educativas no están garantizando la salud e integridad de los alumnos. Así lo dio a conocer Judith Rangel, madre de familia en dicha institución.

“Ya vamos para un año, hace ocho meses que no tenemos luz en el plantel. Hay niños que han sufrido golpes de calor, llegan deshidratados y baja el rendimiento porque quiera o no tener a 40 niños en un salón sin el aire pues llegan a deshidratarse. Exigimos de la manera más atenta que necesitamos una solución al problema, ya que el director ha solicitado que se solucione este problema y no le han hecho caso”.