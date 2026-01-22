Ayuntamiento de Los Cabos respalda formación de Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja

El Ayuntamiento de Los Cabos refrendó su respaldo a la formación de Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja Mexicana, al participar en la ceremonia de graduación de la décima generación del programa TUM, realizada en el Hotel Nobu Los Cabos.

En representación de la delegada de Cabo San Lucas, Karina de la O Uribe, la coordinadora de Atención Ciudadana, Dulce Martínez Cázares, acudió al acto protocolario donde concluyeron su preparación colaboradoras y colaboradores de los hoteles Nobu Los Cabos, Hard Rock y Diamante.

Esta generación consolida un modelo de capacitación especializada que fortalece la atención prehospitalaria y la respuesta inmediata ante emergencias, principalmente en zonas de alta afluencia turística del municipio de Los Cabos. La formación de Técnicos en Urgencias Médicas permite contar con personal capacitado para actuar de manera oportuna ante situaciones de riesgo.

Durante su intervención, Dulce Martínez Cázares destacó que, por instrucción del presidente municipal Christian Agúndez Gómez, el Ayuntamiento de Los Cabos brinda acompañamiento permanente a iniciativas que contribuyen a la protección de la ciudadanía y al fortalecimiento de los servicios de emergencia.

Asimismo, a nombre de la delegada municipal Karina de la O Uribe, felicitó a las y los graduados y subrayó la importancia de la coordinación entre el Ayuntamiento de Los Cabos, la Cruz Roja Mexicana y la iniciativa privada.

“Hoy celebramos no solo la graduación de la décima generación de Técnicos en Urgencias Médicas, sino también una alianza que impacta directamente en la seguridad y el bienestar de quienes viven y visitan nuestro municipio”, expresó.

Finalmente, se reconoció al personal de los hoteles Nobu, Hard Rock y Diamante que concluyó su formación, destacando su vocación de servicio, compromiso y preparación para salvar vidas, así como para fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias en Los Cabos, en coordinación con la Cruz Roja Mexicana.

