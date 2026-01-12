Reportan a Telcel por presunta filtración de datos en registro de CURP; la empresa responde

La seguridad de los datos personales de miles de usuarios de telefonía móvil en México se encuentra en el centro del debate tras el inicio del registro obligatorio de líneas. A partir del pasado 9 de enero, ciudadanos nacionales y extranjeros deben vincular su número celular a una identificación oficial, una medida impulsada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) para combatir delitos como la extorsión.

Sin embargo, el proceso ha generado una ola de denuncias en redes sociales. Usuarios que intentaron realizar el trámite a través del sitio web de Telcel reportaron que el código fuente de la página permitía, presuntamente, visualizar información sensible como el nombre completo, CURP, fecha de nacimiento y correo electrónico sin necesidad de una contraseña.

Ante el temor de una exposición masiva de datos, la compañía Telcel emitió un comunicado oficial para calmar a sus clientes. La empresa aseguró que la información “está segura” y que el acceso a los datos personales solo es posible mediante un código único enviado por mensaje de texto (SMS) al titular de la línea, descartando así una filtración abierta.

“Tus datos están seguros. Cada usuario recibe un código único por SMS para acceder únicamente a su propia información y realizar la vinculación de su línea. Hemos implementado medidas de seguridad adicionales al proceso de registro. El proceso es seguro y tus datos están protegidos”, dice el mensaje que este 10 de enero emitió Telcel para tranquilizar a sus usuarios.

La empresa de telefonía informó que ha implementado “medidas de seguridad adicionales” para garantizar que el proceso de vinculación sea totalmente privado. Según Telcel, el sistema está diseñado para que cada usuario acceda únicamente a su propia información, protegiendo la integridad de la base de datos de sus clientes ante posibles vulnerabilidades técnicas detectadas por expertos en informática.

¿Qué pasa si no registro mi celular con CURP?

Es fundamental recordar que la fecha límite para completar el registro de tu CURP ante las compañías de telefonía móvil es el próximo 30 de junio. Aquellos usuarios que no realicen el trámite, ya sea de forma presencial en centros de atención o vía internet, enfrentarán la suspensión definitiva de su servicio.

Esta normativa busca eliminar el anonimato en la telefonía móvil para facilitar las investigaciones de las autoridades en casos de fraude.

Por su parte, organismos de protección de datos personales sugieren a la población mantenerse alerta y verificar que los sitios donde ingresan su información cuenten con protocolos de seguridad verificados.

