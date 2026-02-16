Telebachillerato en paro: Docentes instalan plantón frente a Gobierno del Estado

La paciencia de los docentes llegó al límite. En primer lugar, la falta de pago por más de seis semanas detonó un nuevo paro laboral en el sistema de Telebachillerato Comunitario de Baja California Sur. Asimismo, los trabajadores instalaron este lunes 16 de febrero un plantón pacífico en la explanada del Gobierno del Estado. La Mtra. Judith Peralta Estrada, representante del Frente Único de Trabajadores, encabezó la protesta para visibilizar una crisis que se repite año tras año.

La situación es crítica para la economía de las familias de los educadores. De hecho, la medida afecta directamente a 166 trabajadores en toda la entidad. De este grupo, cerca de 70 mantienen procesos legales para exigir su regularización. Debido a esto, Peralta fue contundente: “Estamos en paro porque no podemos seguir trabajando sin salario”. La representante hizo un llamado urgente para que las autoridades los convoquen a una mesa de solución inmediata.

Por otro lado, el retraso en los pagos no es un incidente aislado. Por ejemplo, cada inicio de año el subsistema enfrenta incertidumbre por la demora en los convenios financieros entre el estado y la federación. Sin embargo, los docentes ya no solo piden el depósito de sus quincenas. Por esta razón, la exigencia principal ahora es la regularización laboral. Buscan un trabajo seguro que no dependa de la voluntad política o de trámites burocráticos anuales.

Plantón por tiempo indefinido

Sin duda, la presencia de los maestros en la explanada busca presionar directamente a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y al gobernador. No obstante, los trabajadores aseguraron que no se moverán hasta recibir una respuesta concreta. En resumen, el pliego de demandas incluye el pago retroactivo y una ruta clara hacia la base laboral. Mientras tanto, cientos de estudiantes en comunidades rurales permanecen sin el servicio educativo debido a este conflicto.

Finalmente, la comunidad de Telebachillerato espera que la sensibilidad de las autoridades estatales se manifieste pronto. En conclusión, el derecho a la educación de los jóvenes sudcalifornianos está ligado directamente al respeto de los derechos laborales de sus maestros. Con estas acciones, el Frente Único de Trabajadores busca terminar con la precariedad que ha marcado a este subsistema desde su creación.

