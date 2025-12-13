Telefonía celular deberá registrarse obligatoriamente en México

La telefonía celular en México operará bajo un nuevo esquema obligatorio a partir del 9 de enero de 2026, fecha en la que todas las líneas deberán estar registradas a nombre de una persona física o moral, con el objetivo de eliminar el anonimato y fortalecer el combate a delitos como extorsiones y fraudes telefónicos.

La medida fue avalada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, conocida como CRT, y aplicará tanto para líneas nuevas como para las ya existentes. Con ello, cada número de celular deberá quedar vinculado a una identidad oficial mediante un registro imagen que se realizará directamente con la compañía telefónica correspondiente.

Uno de los principales cambios será que el registro, que ya operará en esquemas de pospago, se extenderá a las líneas de prepago, que concentran la mayor parte de los usuarios en el país. Las autoridades señalan que esta acción permitirá contar con mayores herramientas de investigación sin afectar el uso cotidiano de la telefonía celular.

Para completar el trámite, las personas físicas deberán presentar Credencial para votar o pasaporte, así como la CURP, mientras que en el caso de empresas se solicitará el Registro Federal de Contribuyentes. Los datos no se integrarán a una base pública, ya que quedarán resguardados por los operadores bajo las normas de protección de datos personales.

El registro será obligatorio en todo el territorio nacional y entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). A partir de ese momento, las empresas de telefonía celular deberán implementar los mecanismos necesarios para regularizar todas las líneas activas.

Aunque el inicio formal está previsto para el 9 de enero de 2026, se anticipa que las compañías informen con antelación a los usuarios sobre los plazos y procedimientos específicos para cumplir con el registro, con el fin de evitar la suspensión de servicios.