Si estás cazando el teléfono calidad-precio definitivo en 2025, no busques más, el Samsung Galaxy A56 5G ha llegado con una oferta irresistible.

Lanzado en marzo de este año, este modelo de gama media-alta no solo ofrece especificaciones de élite a un precio accesible, sino que incluye envíos gratis y opciones de pago a meses sin intereses con los principales bancos mexicanos.

Perfecto para quienes priorizan ofertas en Mercado Libre, este Samsung destaca por su equilibrio entre potencia, diseño y durabilidad, superando a competidores en relación costo-beneficio.

¿Qué ofrece el Samsung Galaxy A56 5G?

El Samsung Galaxy A56 5G redefine lo que significa un teléfono calidad-precio con características que rivalizan con modelos flagship a mitad de precio.

Su pantalla Super AMOLED de 6.6 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz entrega colores vibrantes y fluidez extrema para streaming, gaming o multitarea diaria.

Bajo el capó, el procesador Exynos 1580 junto con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento expandible aseguran un rendimiento sin lags, ideal para apps exigentes como edición de video o redes sociales.

Este teléfono no es solo hardware; es una experiencia Samsung optimizada, con One UI 7 basada en Android 15, que incluye IA para edición de fotos y optimización de batería.

¿Por qué no dejar pasar la oferta de Mercado Libre?

En Mercado Libre, el Samsung Galaxy A56 5G 256 GB 8 GB RAM en verde está disponible con un descuento histórico de más de $3,000 MXN respecto a su precio de lanzamiento, bajando a un accesible $6,771 MXN.

El producto incluso ofrece opciones de pago de hasta 18 meses sin intereses con tarjetas de bancos como BBVA, Citibanamex, Santander y HSBC, facilitando pagos mensuales de alrededor de $376 MXN.

Comparación de precios: ¿Por qué el Samsung Galaxy A56 5G es la opción ideal en calidad-precio?

Para demostrar por qué el Samsung Galaxy A56 5G destaca entre la competencia, aquí una tabla comparativa con otros smartphones populares:

Modelo Precio (MXN) Almacenamiento/RAM Pantalla Cámara Principal Batería MSI Disponible ¿Por qué no el ideal? Samsung Galaxy A56 5G (256 GB) $6,771 (antes 9,191) 256 GB / 8 GB 6.6″ Super AMOLED 120 Hz 50 MP OIS 5,000 mAh Hasta 15 meses N/A – Equilibrio perfecto, más RAM y actualizaciones largas lo hacen imbatible. Samsung Galaxy A55 5G (128 GB) $6,009 128 GB / 8 GB 6.6″ Super AMOLED 120 Hz 50 MP OIS 5,000 mAh Hasta 12 meses Menos almacenamiento; ya obsoleto con A56 más barato y potente. Samsung Galaxy A35 5G (128 GB) $4,799 128 GB / 6 GB 6.6″ Super AMOLED 120 Hz 50 MP 5,000 mAh Hasta 12 meses Menos RAM y potencia; ideal para presupuestos bajos, pero sacrifica rendimiento. Motorola Edge 50 (256 GB) $5,008 256 GB / 8 GB 6.7″ pOLED 144 Hz 50 MP 4,400 mAh Hasta 12 meses Batería inferior y menos actualizaciones; bueno para diseño, pero no en durabilidad. Google Pixel 8a (128 GB) $7,570 128 GB / 8 GB 6.1″ OLED 120 Hz 64 MP 4,492 mAh Hasta 12 meses Cámara IA superior, pero precio alto y batería débil para uso intensivo.

El A56 no solo ofrece más almacenamiento y actualizaciones superiores, sino que su descuento lo posiciona como el ganador absoluto en ofertas calidad-precio, superando a rivales en batería, cámara y ecosistema Samsung.