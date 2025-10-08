Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 8 de Octubre, 2025
HomeTecnología¿Buscas un teléfono calidad-precio? Este Samsung es la opción perfecta
Tecnología

¿Buscas un teléfono calidad-precio? Este Samsung es la opción perfecta

En un mercado saturado de smartphones, el Samsung Galaxy A56 5G emerge como la mejor opción calidad-precio; te enseñamos cómo adquirirlo
Carlos Cisneros
8 octubre, 2025
0
24
Samsung Galaxy A56 5G, el celular calidad-precio

Foto: Edición

Si estás cazando el teléfono calidad-precio definitivo en 2025, no busques más, el Samsung Galaxy A56 5G ha llegado con una oferta irresistible. 

Lanzado en marzo de este año, este modelo de gama media-alta no solo ofrece especificaciones de élite a un precio accesible, sino que incluye envíos gratis y opciones de pago a meses sin intereses con los principales bancos mexicanos.

Perfecto para quienes priorizan ofertas en Mercado Libre, este Samsung destaca por su equilibrio entre potencia, diseño y durabilidad, superando a competidores en relación costo-beneficio.

¿Qué ofrece el Samsung Galaxy A56 5G?

El Samsung Galaxy A56 5G redefine lo que significa un teléfono calidad-precio con características que rivalizan con modelos flagship a mitad de precio.

Su pantalla Super AMOLED de 6.6 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz entrega colores vibrantes y fluidez extrema para streaming, gaming o multitarea diaria.

Bajo el capó, el procesador Exynos 1580  junto con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento expandible aseguran un rendimiento sin lags, ideal para apps exigentes como edición de video o redes sociales.

Este teléfono no es solo hardware; es una experiencia Samsung optimizada, con One UI 7 basada en Android 15, que incluye IA para edición de fotos y optimización de batería.

¿Por qué no dejar pasar la oferta de Mercado Libre?

En Mercado Libre, el Samsung Galaxy A56 5G 256 GB 8 GB RAM en verde está disponible con un descuento histórico de más de $3,000 MXN respecto a su precio de lanzamiento, bajando a un accesible $6,771 MXN.

El producto incluso ofrece opciones de pago de hasta 18 meses sin intereses con tarjetas de bancos como BBVA, Citibanamex, Santander y HSBC, facilitando pagos mensuales de alrededor de $376 MXN.

Comparación de precios: ¿Por qué el Samsung Galaxy A56 5G es la opción ideal en calidad-precio?

Para demostrar por qué el Samsung Galaxy A56 5G destaca entre la competencia, aquí una tabla comparativa con otros smartphones populares:

Modelo Precio  (MXN) Almacenamiento/RAM Pantalla Cámara Principal Batería MSI Disponible ¿Por qué no el ideal?
Samsung Galaxy A56 5G (256 GB) $6,771 (antes 9,191) 256 GB / 8 GB 6.6″ Super AMOLED 120 Hz 50 MP OIS 5,000 mAh Hasta 15 meses N/A – Equilibrio perfecto, más RAM y actualizaciones largas lo hacen imbatible.
Samsung Galaxy A55 5G (128 GB) $6,009 128 GB / 8 GB 6.6″ Super AMOLED 120 Hz 50 MP OIS 5,000 mAh Hasta 12 meses Menos almacenamiento; ya obsoleto con A56 más barato y potente.
Samsung Galaxy A35 5G (128 GB) $4,799 128 GB / 6 GB 6.6″ Super AMOLED 120 Hz 50 MP 5,000 mAh Hasta 12 meses Menos RAM y potencia; ideal para presupuestos bajos, pero sacrifica rendimiento.
Motorola Edge 50 (256 GB) $5,008 256 GB / 8 GB 6.7″ pOLED 144 Hz 50 MP 4,400 mAh Hasta 12 meses Batería inferior y menos actualizaciones; bueno para diseño, pero no en durabilidad.
Google Pixel 8a (128 GB) $7,570 128 GB / 8 GB 6.1″ OLED 120 Hz 64 MP 4,492 mAh Hasta 12 meses Cámara IA superior, pero precio alto y batería débil para uso intensivo.

El A56 no solo ofrece más almacenamiento y actualizaciones superiores, sino que su descuento lo posiciona como el ganador absoluto en ofertas calidad-precio, superando a rivales en batería, cámara y ecosistema Samsung.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO
  • Entérate AQUÍ de más ofertas, promociones o MSI de tus productos favoritos
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasAfiliadosCelularesMercado Libre
Articulo anterior

Restablecen transporte público en Los Cabos tras el paso de Priscilla

Siguiente articulo

Productores biotecnológicos venezolanos buscan alianza con la OPS para fortalecer servicios de ...