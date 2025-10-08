¿Buscas un teléfono calidad-precio? Este Samsung es la opción perfecta
Si estás cazando el teléfono calidad-precio definitivo en 2025, no busques más, el Samsung Galaxy A56 5G ha llegado con una oferta irresistible.
Lanzado en marzo de este año, este modelo de gama media-alta no solo ofrece especificaciones de élite a un precio accesible, sino que incluye envíos gratis y opciones de pago a meses sin intereses con los principales bancos mexicanos.
Perfecto para quienes priorizan ofertas en Mercado Libre, este Samsung destaca por su equilibrio entre potencia, diseño y durabilidad, superando a competidores en relación costo-beneficio.
¿Qué ofrece el Samsung Galaxy A56 5G?
El Samsung Galaxy A56 5G redefine lo que significa un teléfono calidad-precio con características que rivalizan con modelos flagship a mitad de precio.
Su pantalla Super AMOLED de 6.6 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz entrega colores vibrantes y fluidez extrema para streaming, gaming o multitarea diaria.
Bajo el capó, el procesador Exynos 1580 junto con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento expandible aseguran un rendimiento sin lags, ideal para apps exigentes como edición de video o redes sociales.
Este teléfono no es solo hardware; es una experiencia Samsung optimizada, con One UI 7 basada en Android 15, que incluye IA para edición de fotos y optimización de batería.
¿Por qué no dejar pasar la oferta de Mercado Libre?
En Mercado Libre, el Samsung Galaxy A56 5G 256 GB 8 GB RAM en verde está disponible con un descuento histórico de más de $3,000 MXN respecto a su precio de lanzamiento, bajando a un accesible $6,771 MXN.
El producto incluso ofrece opciones de pago de hasta 18 meses sin intereses con tarjetas de bancos como BBVA, Citibanamex, Santander y HSBC, facilitando pagos mensuales de alrededor de $376 MXN.
Comparación de precios: ¿Por qué el Samsung Galaxy A56 5G es la opción ideal en calidad-precio?
Para demostrar por qué el Samsung Galaxy A56 5G destaca entre la competencia, aquí una tabla comparativa con otros smartphones populares:
|Modelo
|Precio (MXN)
|Almacenamiento/RAM
|Pantalla
|Cámara Principal
|Batería
|MSI Disponible
|¿Por qué no el ideal?
|Samsung Galaxy A56 5G (256 GB)
|$6,771 (antes 9,191)
|256 GB / 8 GB
|6.6″ Super AMOLED 120 Hz
|50 MP OIS
|5,000 mAh
|Hasta 15 meses
|N/A – Equilibrio perfecto, más RAM y actualizaciones largas lo hacen imbatible.
|Samsung Galaxy A55 5G (128 GB)
|$6,009
|128 GB / 8 GB
|6.6″ Super AMOLED 120 Hz
|50 MP OIS
|5,000 mAh
|Hasta 12 meses
|Menos almacenamiento; ya obsoleto con A56 más barato y potente.
|Samsung Galaxy A35 5G (128 GB)
|$4,799
|128 GB / 6 GB
|6.6″ Super AMOLED 120 Hz
|50 MP
|5,000 mAh
|Hasta 12 meses
|Menos RAM y potencia; ideal para presupuestos bajos, pero sacrifica rendimiento.
|Motorola Edge 50 (256 GB)
|$5,008
|256 GB / 8 GB
|6.7″ pOLED 144 Hz
|50 MP
|4,400 mAh
|Hasta 12 meses
|Batería inferior y menos actualizaciones; bueno para diseño, pero no en durabilidad.
|Google Pixel 8a (128 GB)
|$7,570
|128 GB / 8 GB
|6.1″ OLED 120 Hz
|64 MP
|4,492 mAh
|Hasta 12 meses
|Cámara IA superior, pero precio alto y batería débil para uso intensivo.
El A56 no solo ofrece más almacenamiento y actualizaciones superiores, sino que su descuento lo posiciona como el ganador absoluto en ofertas calidad-precio, superando a rivales en batería, cámara y ecosistema Samsung.
