Viernes 24 de Octubre, 2025
Tecnología

Teléfonos inteligentes que maximizan tu inversión: calidad y ahorro en México

Descubre los teléfonos que maximizan tu inversión en México, con mejor rendimiento, duración y precios accesibles en 2025.
Gabriela Michelle Ruíz Arce
24 octubre, 2025
celulares

En un mercado saturado de opciones, los consumidores mexicanos buscan teléfonos que ofrezcan la mejor relación calidad-precio. Elegir un dispositivo adecuado no solo garantiza rendimiento y tecnología, sino también un beneficio económico tangible a mediano y largo plazo.

Marcas como Xiaomi, Samsung y Motorola destacan por combinar precios competitivos con especificaciones avanzadas:

Xiaomi Redmi Note 12

  • Pantalla: AMOLED de 6.67″
  • Procesador: Snapdragon 685
  • Cámara: 50 MP
  • Batería: 5000 mAh
  • Precio aproximado: $2,499 MXN
  • Beneficio: Alta capacidad de batería y buena cámara a un precio accesible

Samsung Galaxy A54 5G

  • Pantalla: Super AMOLED de 6.4″
  • Procesador: Exynos 1380
  • Cámara: 50 MP
  • Precio aproximado: $6,499 MXN
  • Beneficio: Actualizaciones de software y soporte técnico confiable

 

Motorola Moto G86 Power

  • Pantalla: LCD de 6.8″
  • Procesador: MediaTek Dimensity 700
  • Batería: 5000 mAh
  • Precio aproximado: $4,499 MXN
  • Beneficio: Teléfono duradero con características equilibradas y buena autonomía

Expertos recomiendan que los consumidores consideren el costo total de propiedad, que incluye duración, soporte y valor de reventa. Elegir marcas que ofrezcan eficiencia, durabilidad y rendimiento constante puede representar un ahorro significativo, convirtiéndose en una estrategia inteligente para maximizar la inversión tecnológica.

