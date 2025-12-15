Televisa se debilita: Fitch Ratings baja su calificación por pérdida de clientes

La agencia calificadora Fitch Ratings redujo la calificación crediticia de Grupo Televisa, propiedad del empresario Emilio Azcárraga Jean, lo que implicó la pérdida de su grado de inversión y su paso a la categoría especulativa, conocida en los mercados financieros como “bonos basura”. La nota de emisor de largo plazo en moneda local y extranjera descendió de BBB- a BB+, mientras que la deuda sénior no garantizada también fue ajustada a la baja.

En el ámbito nacional, la calificación se redujo de AA+(mex) a AA(mex), de acuerdo con el informe firmado por Velia Patricia Valdés Venegas, Francisco Mercadal y Johnny da Silva. Fitch explicó que la decisión obedece a un deterioro financiero mayor al previsto, derivado principalmente de una pérdida de suscriptores más pronunciada de lo anticipado, en especial en el segmento de Sky.

La evaluadora señaló que los ingresos y el EBITDA de Televisa se ubicaron por debajo de sus expectativas para 2025, además de registrar un nivel de apalancamiento elevado y un desempeño operativo débil. A estos factores se suman las tendencias globales adversas en el mercado de televisión de paga y una competencia cada vez más intensa en México.

Fitch proyectó que los ingresos del grupo continuarán disminuyendo al menos durante los próximos dos años. Para el cierre de 2025, estimó ingresos por 59 mil millones de pesos, lo que representa una caída anual de 5.1 por ciento, y un EBITDA de 20 mil 400 millones de pesos, equivalente a una baja de 5.7 por ciento frente a 2024. Aunque prevé una ligera mejora en márgenes, de 34.6 por ciento, el desempeño quedaría muy por debajo de sus estimaciones previas, que contemplaban ingresos por 65 mil 800 millones y un EBITDA de 22 mil 800 millones de pesos.

La calificadora advirtió que, ante la saturación del mercado y la presión competitiva, Televisa deberá incrementar su gasto de capital para modernizar su red y evitar una mayor pérdida de suscriptores. Si bien el segmento de cable mostró una recuperación marginal en 2025, ésta no fue suficiente para compensar el retroceso de Sky.

A pesar del deterioro financiero, Televisa mantiene una línea de crédito por 500 millones de dólares con un sindicato de bancos y acceso a los mercados de capitales, lo que le otorga liquidez, aunque no resuelve su caída estructural de ingresos. Fitch también alertó que una eventual multa relevante vinculada a la investigación de la FIFA podría presionar aún más la calificación crediticia del grupo.