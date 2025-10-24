TV Azteca de Ricardo Salinas Pliego pierde amparo en disputa millonaria

El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, revocó las medidas cautelares que desde 2022 protegían a TV Azteca, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, frente a un reclamo de inversionistas internacionales encabezados por The Bank of New York Mellon y su filial London Branch.

La resolución, emitida por unanimidad el 23 de octubre de 2025, permitirá que los acreedores continúen las acciones legales para exigir el pago de una deuda que supera los 580 millones de dólares, derivada de una emisión de bonos realizada en 2017 bajo las leyes de Nueva York. El fallo califica las medidas previas como “excesivas e imprecisas”, lo que elimina la protección que mantenía a la empresa frente a sus compromisos financieros.

En 2017, TV Azteca emitió bonos por 400 millones de dólares con una tasa anual del 8.25%, comprometidos ante tribunales de Estados Unidos y México. Sin embargo, a partir de 2021, la compañía incumplió con los pagos correspondientes, lo que llevó a los inversionistas a iniciar demandas internacionales.

Durante 2022, un juez federal mexicano otorgó medidas cautelares a favor del grupo mediático, argumentando que la crisis económica derivada del Covid-19 había afectado su liquidez. Sin embargo, con la nueva resolución, los acreedores podrán reanudar los procedimientos judiciales y avanzar en el cobro del adeudo.

En un comunicado emitido tras la decisión, el conglomerado Grupo Salinas manifestó su disposición a dialogar con los acreedores en Estados Unidos, buscando un acuerdo que beneficie a ambas partes y refleje la realidad económica de México y de la industria televisiva global. También señaló que el fallo “no altera los fundamentos principales de la defensa” ni compromete la viabilidad operativa de la empresa.

El comunicado destacó que la resolución “se refiere a una cuestión meramente accesoria” y reiteró la confianza del grupo en que “prevalecerá la correcta interpretación del derecho”. Pese al revés legal, TV Azteca sostuvo que mantiene su compromiso con el público y la continuidad de sus operaciones nacionales e internacionales.

De manera paralela, Ricardo Salinas Pliego enfrenta procesos fiscales por más de 74 mil millones de pesos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por impuestos presuntamente no pagados. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló recientemente que el empresario “debe cumplir con sus obligaciones fiscales”, confirmando que la Secretaría de Hacienda y la Procuraduría Fiscal siguen el caso de cerca.

El fallo del Décimo Tribunal Colegiado abre la puerta para que los acreedores de TV Azteca impulsen nuevas acciones legales tanto en México como en Estados Unidos, incluyendo la posibilidad de embargar activos del grupo o recurrir a arbitrajes internacionales.