Telmex une a Los Cabos y Mazatlán con un cable submarino de alta tecnología

Teléfonos de México (Telmex) puso en operación el cable submarino TMX5, con el que conecta a Baja California Sur con el resto del país mediante 383 kilómetros de fibra óptica. La obra tuvo una inversión superior a los 25 millones de dólares y busca garantizar conectividad de alta capacidad para los próximos años.

El tendido une las ciudades de San José del Cabo y Mazatlán, atravesando el Mar de Cortés con infraestructura de última generación, diseñada para soportar una creciente demanda de servicios de telecomunicaciones.

De acuerdo con información de la empresa, el proyecto permitirá mejorar la transmisión de voz, datos y video, lo que beneficiará directamente a los habitantes de la región, así como a sectores estratégicos como turismo, comercio, educación y salud.

El director general de Telmex, Héctor Slim Seade, indicó que el inicio de operaciones del nuevo sistema fortalece la infraestructura de telecomunicaciones del país y responde a las necesidades de desarrollo de Baja California Sur.

La instalación del cable submarino TMX5 se realizó cumpliendo las normas ambientales vigentes, con el acompañamiento de la SEMARNAT, la Secretaría de Marina, el Gobierno estatal y autoridades locales, para garantizar la protección del entorno marino.

La red está preparada para ofrecer rutas alternas y redundantes en caso de eventos naturales de gran impacto, lo que asegura la continuidad del servicio en la región.