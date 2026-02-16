Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Lunes 16 de Febrero, 2026
Los Cabos

Temblor en San José del Cabo: Sismo de 2.6 grados sacude a la población

El Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo con epicentro cercano a San José del Cabo la mañana de este lunes
16 febrero, 2026
Sismo San José del Cabo

Especial

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) confirmó la mañana de este lunes un sismo de magnitud 2.6 con epicentro localizado a 7 kilómetros al sureste de San José del Cabo, Baja California Sur. De acuerdo con el reporte oficial definitivo, el movimiento telúrico ocurrió exactamente a las 08:15:26 horas, registrando una profundidad de 10 kilómetros.

Habitantes de distintas colonias reportaron haber sentido una vibración breve pero fuerte, lo que generó alerta inmediata en redes sociales.

Es importante destacar que, previamente, diversas plataformas digitales y sistemas de alerta preliminar habían estimado una magnitud superior (de hasta 4.3 grados); sin embargo, tras el análisis técnico de los especialistas, el Sismológico Nacional ajustó el evento a 2.6. Este ajuste es común en la sismología, ya que los datos iniciales automatizados suelen ser refinados por analistas humanos con información de más estaciones de monitoreo.

A pesar de la baja intensidad, las autoridades locales y elementos de Protección Civil mantienen revisiones preventivas en inmuebles estratégicos y zonas habitacionales.

Análisis técnico y percepción en San José del Cabo

Según los reportes ciudadanos, el movimiento fue de corta duración y perceptible únicamente en algunas zonas específicas de la cabecera municipal.

Se ha exhortado a la población a no dejarse llevar por cifras no verificadas que circulan en redes sociales y a mantenerse informada exclusivamente a través de fuentes oficiales y medios de comunicación con rigor periodístico.

Al cierre de este reporte, las actividades cotidianas en San José del Cabo y Cabo San Lucas se desarrollan con total normalidad.

Autor

  • Brenda Ireri Yáñez

    Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Noticias para Radio y Periodismo Digital por la Universidad de Guadalajara (UDG) originaria de la Ciudad de México. Con más de 15 años de experiencia en medios de comunicación impresos, digitales, televisión y radio. Me incorporé a CPS Media en 2018 con Radiante FM y en 2022 me dan la oportunidad de asumir la jefatura de información de CPS Noticias Los Cabos y la conducción de los espacios noticiosos, proyecto que me ha dado la satisfacción de conocer los diferentes rostros de BCS pero sobre todo darle voz a la ciudadanía.

