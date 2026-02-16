Temblor en San José del Cabo: Sismo de 2.6 grados sacude a la población

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) confirmó la mañana de este lunes un sismo de magnitud 2.6 con epicentro localizado a 7 kilómetros al sureste de San José del Cabo, Baja California Sur. De acuerdo con el reporte oficial definitivo, el movimiento telúrico ocurrió exactamente a las 08:15:26 horas, registrando una profundidad de 10 kilómetros.

Habitantes de distintas colonias reportaron haber sentido una vibración breve pero fuerte, lo que generó alerta inmediata en redes sociales.

Es importante destacar que, previamente, diversas plataformas digitales y sistemas de alerta preliminar habían estimado una magnitud superior (de hasta 4.3 grados); sin embargo, tras el análisis técnico de los especialistas, el Sismológico Nacional ajustó el evento a 2.6. Este ajuste es común en la sismología, ya que los datos iniciales automatizados suelen ser refinados por analistas humanos con información de más estaciones de monitoreo.

A pesar de la baja intensidad, las autoridades locales y elementos de Protección Civil mantienen revisiones preventivas en inmuebles estratégicos y zonas habitacionales.

Análisis técnico y percepción en San José del Cabo

Según los reportes ciudadanos, el movimiento fue de corta duración y perceptible únicamente en algunas zonas específicas de la cabecera municipal.

Se ha exhortado a la población a no dejarse llevar por cifras no verificadas que circulan en redes sociales y a mantenerse informada exclusivamente a través de fuentes oficiales y medios de comunicación con rigor periodístico.

Al cierre de este reporte, las actividades cotidianas en San José del Cabo y Cabo San Lucas se desarrollan con total normalidad.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO .

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/