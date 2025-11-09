Temblores siguen sacudiendo frente a Santa Rosalía

Una nueva serie de temblores se registró la madrugada de este sábado frente a las costas de Santa Rosalía, en el municipio de Mulegé, Baja California Sur (BCS), de acuerdo con reportes emitidos por el Servicio Sismológico Nacional (SSN). Los movimientos ocurrieron en el Mar de Cortés y mantienen en alerta a las autoridades locales.

El primer movimiento tuvo una magnitud de 3.9 grados y se localizó 66 kilómetros al noreste de Santa Rosalía, a una profundidad de 10 kilómetros, aproximadamente a las 03:53 horas (Tiempo del Centro). Posteriormente, a las 04:11 horas, se reportó un nuevo temblor de magnitud 4.1, en la misma zona del Mar de Cortés.

Minutos después, a las 04:17, otro sismo de magnitud 4.0 se detectó a 69 kilómetros al noreste de Santa Rosalía, también con una profundidad de 10 kilómetros. El SSN informó que, a las 04:58 horas, ocurrieron dos movimientos casi simultáneos: uno de magnitud 4.0 y otro de 3.8 grados, ambos con epicentro en el mismo sector marino frente a la costa de Mulegé.

Finalmente, el organismo confirmó que, a las 08:38 horas, se registró un nuevo evento sísmico de magnitud 4.1, localizado 73 kilómetros al noreste de Santa Rosalía, con la misma profundidad que los anteriores.

Las autoridades recordaron que, entre el jueves y el viernes pasado, se presentaron al menos diez temblores consecutivos en el mismo punto del Mar de Cortés, siendo el más fuerte de magnitud 5.5, según el Servicio Sismológico Nacional.

Aunque hasta el momento no se reportan daños materiales ni víctimas, Protección Civil de Baja California Sur (BCS) recomendó a la población mantenerse informada y seguir los protocolos de seguridad en caso de sismos.

La actividad sísmica registrada en los últimos días refuerza la presencia de un comportamiento constante en la zona del Mar de Cortés, una región considerada de alta actividad tectónica por su ubicación entre las placas del Pacífico y de América del Norte.

Especialistas señalaron que este tipo de temblores son comunes en el Golfo de California, aunque reconocen que la frecuencia registrada recientemente ha sido superior a la habitual. Las autoridades mantienen monitoreo permanente para descartar riesgos mayores en la zona de Santa Rosalía y Mulegé, donde los habitantes permanecen atentos ante nuevos movimientos.