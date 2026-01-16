Prevén descenso de temperaturas en Los Cabos por llegada de frentes fríos

A pesar de que en los últimos días se han registrado temperaturas por encima de lo habitual durante la temporada invernal, autoridades de Protección Civil de Los Cabos informaron que a partir de la segunda mitad de enero y durante los primeros días de febrero se espera un descenso en las temperaturas, derivado de la llegada de frentes fríos al municipio.

El director municipal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Francisco Cota Márquez, explicó que para la presente temporada invernal se tiene previsto el ingreso de 48 frentes fríos, de los cuales 27 ya se han registrado, por lo que los meses más fríos aún están por presentarse.

“Van a seguir llegando los frentes fríos; se habían pronosticado 48 para la temporada y ya van 27. Enero y febrero van a ser los meses más fríos, por lo que estaremos monitoreando las condiciones, ya que podrían bajar aún más las temperaturas”, señaló el funcionario.

Indicó que, aunque diciembre presentó temperaturas elevadas con máximas de 26 a 28 grados centígrados, el comportamiento del clima se ha mantenido dentro de los parámetros normales de la temporada invernal. No obstante, durante las madrugadas ya se ha comenzado a registrar un descenso térmico.

“En la madrugada se espera que las temperaturas bajen entre los 14 y 15 grados centígrados en zonas urbanas”, precisó Cota Márquez.

Protección Civil informó que se mantendrá atenta a la evolución de las condiciones climatológicas y exhortó a la población a tomar precauciones ante el descenso de temperaturas, especialmente durante las noches y madrugadas, ya que el frío podría intensificarse en las próximas semanas.

