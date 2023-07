Temporada 5 de ‘Stranger Things’ genera altas expectativas

Han pasado 7 años desde que la primera temporada de Stranger Things vio la luz, y es que esta serie es de las cartas fuertes que tiene la plataforma, que se encuentra en otro momento distinto a aquel en que se encontraba en 2013, pues hoy en día la competencia de plataformas de streaming ha crecido de manera exponencial.

La última entrega que tuvimos de este universo fue en 2022 cuando estrenaron la cuarta temporada en dos partes, la primera el 27 de mayo de 2022 y una segunda parte el 1 de julio del mismo año, sin embargo, el estreno de la quinta temporada se ha pospuesto debido a la huelga de escritores que actualmente afecta a varias producciones audiovisuales, Stranger Things entre ellas.

Stranger Things’ llega al West End con ‘The First Shadow’

Si bien la quinta temporada de la serie de los hermanos Duffer se encuentra suspendida por tiempo indefinido, no significa que no vayamos a tener contenido de Hawkins, pues recientemente lanzaron el trailer de la próxima adaptación teatral de ‘Stranger Things: The First Shadow.

En el avance podemos ver un televisor antiguo donde nos muestran imágenes de temporadas anteriores y para el final del avance vemos cómo se rompe la pantalla y aparece un misterioso orbe rojo y brillante en el escenario de un teatro vacío.

‘The First Shadow’, empezará a representarse el 17 de noviembre en el Phoenix Theatre de Londres y las entradas se encuentran agotadas hasta mediados del mes de diciembre, la obra estará dirigida por Stephen Daldry junto al codirector Justin Martin.

Sinopsis:

Hawkins, 1959: un pueblo normal con preocupaciones normales. El coche del joven Jim Hopper no arranca, la hermana de Bob Newby no se toma en serio su programa de radio y Joyce Maldonado sólo quiere graduarse y largarse del pueblo. Cuando llega el nuevo estudiante Henry Creel, su familia descubre que empezar de cero no es tan fácil… y que las sombras del pasado tienen un alcance muy largo.

Otros miembros del equipo creativo son la escenógrafa Miriam Buether, la diseñadora de vestuario Brigitte Reiffenstuel, el diseñador de iluminación Jon Clark, el diseñador de sonido Paul Arditti, el diseño de ilusiones y efectos visuales de Jamie Harrison y Chris Fisher, el diseño de vídeo y efectos visuales de 59 Productions, la dirección de movimiento de Coral Messam, y el diseño de pelucas, peluquería y maquillaje de Campbell Young Associates. El reparto y otros miembros del equipo creativo se anunciarán más adelante. No se han revelado los planes para más allá de Londres.