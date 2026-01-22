Temporada alta no cumple con las expectativas de los empresarios del centro de CSL

La temporada alta en Cabo San Lucas no cumplió con las expectativas de los empresarios del centro de Cabo San Lucas, luego de que durante la temporada decembrina en Cabo San Lucas las ventas de la temporada alta 2025 en la vida nocturna y los servicios turísticos en Cabo San Lucas registraran un incremento de apenas el 20%.

De acuerdo con la Asociación de Profesionistas y Líderes Empresariales de Los Cabos, este crecimiento fue inferior a las proyecciones previstas para el cierre del año, lo que refleja un reto importante para el turismo en Los Cabos, especialmente en la zona centro de Cabo San Lucas.

El vicepresidente de la asociación, Oliver Francisco Arriaga, señaló que, aunque no se presentó una caída drástica, los resultados evidencian la necesidad de fortalecer la capacitación del personal para elevar la calidad del servicio y mejorar la experiencia del visitante dentro del centro de Cabo San Lucas.

“Las perspectivas que teníamos para noviembre y diciembre eran totalmente diferentes. No podemos decir que hubo una baja significativa, pero sí existe un área de oportunidad importante para capacitarnos y mejorar el nivel de servicio en los servicios turísticos”, expresó.

En cuanto a la ocupación hotelera en Los Cabos, la Asociación de Hoteles informó que durante enero se mantiene un promedio del 70%. Para febrero y marzo se prevé un incremento con la llegada de más turistas, principalmente por el arribo de los Spring Breakers, lo que podría impulsar nuevamente el turismo en Los Cabos y mejorar la derrama económica en la temporada alta en Cabo San Lucas.

