Llegaron las gigantes del Pacífico; Inicia la temporada de avistamiento en Baja California Sur

El espectáculo natural del invierno

El espectáculo natural más esperado del invierno en Baja California Sur ya está en marcha. Las ballenas grises y jorobadas comienzan a arribar a las costas del estado tras un viaje de más de 15 mil kilómetros desde el Mar de Bering, en Alaska.

La temporada oficial de avistamiento se extiende del 15 de diciembre de 2025 al 15 de abril de 2026, consolidando a la península como uno de los principales escenarios mundiales para observar a estos gigantes marinos.

Principales puntos de avistamiento

Bahía Magdalena (Comondú): Santuario de la ballena gris, donde las familias pueden observar a las hembras con sus crías en aguas tranquilas.

Puerto López Mateos y Puerto San Carlos: Dos de los puntos más tradicionales para tours de avistamiento en el Pacífico.

Dos de los puntos más tradicionales para tours de avistamiento en el Pacífico. Los Cabos: Aquí predominan las ballenas jorobadas, famosas por sus saltos y cantos espectaculares.

Migración y regulación ambiental

Cada año, miles de ballenas migran a las costas mexicanas para aparearse y dar a luz. Permanecen en aguas sudcalifornianas entre enero y marzo, cuando las condiciones son más favorables para las crías.

El avistamiento está regulado por la SEMARNAT, que otorga permisos a prestadores de servicios turísticos para garantizar prácticas responsables y seguras.

El avistamiento de ballenas es una de las actividades turísticas más importantes de Baja California Sur, generando ingresos para comunidades locales y reforzando la conciencia ambiental.

Autoridades y operadores recuerdan que se trata de un encuentro respetuoso, donde las embarcaciones deben mantener distancia y evitar ruidos que alteren a los cetáceos.

Expectativa internacional

Con la llegada de las primeras ballenas, Baja California Sur se prepara para recibir a miles de visitantes nacionales e internacionales que buscan vivir la experiencia única de ver a estos gigantes del Pacífico en su hábitat natural.