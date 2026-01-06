Temporada de ballena gris iniciará a finales de enero en Puerto Chale y prevé importante derrama económica

La temporada de ballena gris en Puerto Chale comenzará, como cada año, a finales de enero, confirmó la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, quien adelantó que el arranque oficial del avistamiento se realizará durante la última semana del mes, evento al que se convocará a medios y prestadores de servicios turísticos.

La presidenta municipal destacó que este periodo representa una derrama económica significativa para la comunidad, la cual ha mostrado un crecimiento notable en los últimos cuatro años gracias a la capacitación y profesionalización de los prestadores de servicios. Actualmente, Puerto Chale ya cuenta con restaurantes, venta de artesanías y pequeños hoteles, lo que fortalece su oferta turística durante la temporada de ballenas.

“Esta temporada inicia normalmente a finales de enero; vamos a volver a hacer el arranque oficial del avistamiento y seguramente traerá una derrama económica importante. Los prestadores de servicios de Puerto Chale se han capacitado y han hecho un gran trabajo frente al crecimiento turístico”, señaló Milena Quiroga Romero.

En cuanto a infraestructura, la alcaldesa explicó que el proyecto de electrificación de Puerto Chale, planeado junto con el Gobierno del Estado, se encuentra suspendido de manera temporal debido a requisitos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), principalmente relacionados con la tenencia de la tierra y la liberación total del derecho de vía

Aunque el avance en la regularización alcanzó alrededor del 95 por ciento, la falta de resolución en dos predios impidió cumplir al 100 por ciento con las exigencias de la CFE, lo que puso en riesgo la aplicación de recursos federales dentro de los plazos establecidos. Ante ello, se optó por ejecutar otras obras prioritarias en la zona.

“No se canceló el proyecto de electrificación, se suspendió. Vamos a volver a poner el tema sobre la mesa una vez que se concluya la tramitología pendiente, ya que debemos cumplir al cien por ciento con los requisitos que pide la CFE”, aclaró la alcaldesa.

Finalmente, Quiroga Romero informó que el Ayuntamiento realizará un recuento más completo del operativo de seguridad, además de revisar nuevas y rezagadas obras de infraestructura en la ciudad, incluyendo parques y vialidades denunciadas por la ciudadanía, como parte de la agenda municipal para este año.

