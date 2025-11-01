¿Listo para maratonear? Conoce los estrenos de noviembre en Netflix, Prime Video, HBO y Disney+

Estrenos noviembre 2025 marcan una renovación espectacular en los catálogos de las principales plataformas de streaming. Los servicios como Netflix, Disney+, Prime Video y HBO Max ofrecerán una mezcla de despedidas épicas, cine de prestigio y regresos nostálgicos a lo largo del onceavo mes del año. Los suscriptores tendrán acceso a estas novedades de forma escalonada, asegurando una gran variedad de contenido para todos los gustos.

Netflix: El adiós de Stranger Things y el terror de Del Toro

Netflix comienza la temporada festiva, pero también asegura propuestas de alta calidad cinematográfica y dramática.

Uno de los títulos más esperados es la primera parte de ‘Stranger Things 5’ , que se estrena el 27 de noviembre . Los primeros cuatro episodios de la temporada final.

, que se estrena el . Los primeros cuatro episodios de la temporada final. En el ámbito cinematográfico, estrena ‘Frankenstein’ el 7 de noviembre. Este largometraje, dirigido por Guillermo del Toro.

el 7 de noviembre. Este largometraje, dirigido por Guillermo del Toro. Adaptación de la novela de Javier Castillo, ‘El cuco de cristal’ , llegará el 14 de noviembre. La trama sigue a Clara Merlo (Catalina Sopelana), quien, tras un trasplante de corazón, busca más información sobre el donante.

, llegará el 14 de noviembre. La trama sigue a Clara Merlo (Catalina Sopelana), quien, tras un trasplante de corazón, busca más información sobre el donante. En cuanto a thrillers, ‘La bestia en mí’ se lanza el 13 de noviembre. Esta serie de misterio sigue a la escritora Aggie (Claire Danes), quien se obsesiona con Nile Jarvis (Matthew Rhys), un magnate inmobiliario sospechoso de la desaparición de su esposa.

Disney+ y HBO Max: Del regreso de Ryan Murphy a clásicos de cine

Disney+ se enfoca en estrenos de prestigio y contenido temático, destacando el regreso del creador Ryan Murphy.

Su nueva serie, ‘Todas las de la ley’ (Temporada 1), se estrena el 4 de noviembre . La historia trata sobre una exitosa abogada de divorcios que dirige un bufete compuesto únicamente por mujeres.

(Temporada 1), se estrena el . La historia trata sobre una exitosa abogada de divorcios que dirige un bufete compuesto únicamente por mujeres. Los fanáticos del género de superhéroes podrán ver ‘Los 4 Fantásticos: Primeros pasos’ a partir del 5 de noviembre.

a partir del 5 de noviembre. El servicio también suma el documental ‘Fuego y agua: cómo se hicieron las películas de Avatar’ el 7 de noviembre.

el 7 de noviembre. Por su parte, HBO Max renueva su catálogo con el regreso de varios clásicos del cine. Entre estos títulos se encuentran Interstellar, disponible el 11 de noviembre, y las tres partes de la comedia ¿Qué pasó ayer?, que llegan el 15 de noviembre.

Prime Video: Nostalgia infantil y thriller español

El catálogo de Prime Video en noviembre apuesta por la diversidad de géneros y la nostalgia como eje.

El regreso más esperado para Latinoamérica es ‘31 Minutos: Calurosa Navidad’ , que se estrena el 21 de noviembre. En este especial, el noticiero chileno trae de vuelta a Juan Carlos Bodoque y Mario Hugo en un intento de montar un espectáculo navideño.

, que se estrena el 21 de noviembre. En este especial, el noticiero chileno trae de vuelta a y en un intento de montar un espectáculo navideño. En el género dramático, la segunda temporada de la serie juvenil ‘Maxton Hall: Un mundo entre nosotros’ llega el 7 de noviembre. La serie retoma la historia de Ruby y James, quienes enfrentan tragedias familiares y secretos en Oxford.

llega el 7 de noviembre. La serie retoma la historia de Ruby y James, quienes enfrentan tragedias familiares y secretos en Oxford. La comedia romántica coreana ‘Encantado de no conocerte’ se estrena el 3 de noviembre, centrada en una periodista política enredada con un actor en crisis.

se estrena el 3 de noviembre, centrada en una periodista política enredada con un actor en crisis. El terror está representado por la serie española ‘Dime tu nombre’ , que abre el mes el 1 de noviembre. Ambientada en un pequeño pueblo fresero durante los años 90, combina el realismo social de la convivencia entre jornaleros y locales.

, que abre el mes el de noviembre. Ambientada en un pequeño pueblo fresero durante los años 90, combina el realismo social de la convivencia entre jornaleros y locales. El 14 de noviembre se suma ‘Malicia’, un thriller que utiliza el escenario clásico de “jóvenes en una cabaña” para explorar los demonios internos de seis personas.

Noviembre de 2025 se perfila como un mes de fuertes lanzamientos en el panorama streaming. Mientras Netflix se prepara para la batalla final de Hawkins y el cine de Guillermo del Toro, Disney+ captura la atención con las estrellas reunidas por Ryan Murphy. Este mes, el menú de las plataformas ofrece un festín de contenido que va de la nostalgia chilena al terror psicológico español.