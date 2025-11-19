Temporada de tiburón ballena arranca en La Paz

La temporada de avistamiento de tiburón ballena en la bahía de La Paz ha comenzado oficialmente: las autoridades municipales reportan la presencia de 10 ejemplares dentro del área autorizada, y otros 34 cercanos, según informó Carla Jonguitud Mendarozqueta, titular de Bienestar y Desarrollo Económico del ayuntamiento.

La temporada se prolongará aproximadamente hasta el 30 de abril, invitando a turistas y locales a aprovechar la oportunidad para observar esta especie emblemática.

Para mejorar la regulación y proteger tanto a los tiburones como a los visitantes, el municipio de La Paz ha establecido un punto único de venta, ubicado en el Callejón Cabezud. Ahí los turistas pueden contratar el servicio solo con prestadores autorizados, que porten un gafete oficial avalado por el Ayuntamiento, la Capitanía de Puerto y la SEMARNAT.

Este distintivo cuenta con un código QR que permite verificar que los prestadores tienen permisos y capacitación oficial, una medida que busca evitar fraudes ocurridos en temporadas pasadas, cuando algunos cobraban anticipos sin ofrecer el servicio.

Actualmente, 62 permisionarios cuentan con autorización para ofrecer tours, y el gobierno municipal analiza abrir una nueva convocatoria para sumar más operadores.

El costo general para participar en la experiencia se estima en $1,600 pesos, con toda la información disponible en la plataforma vinculada al código QR del gafete, lo que además refuerza la transparencia y la seguridad de los usuarios.

Las autoridades advirtieron que la contratación de paseos fuera del punto oficial será sancionada, con el propósito de proteger la economía local y asegurar la integridad de las personas y los animales.

