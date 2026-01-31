Temporada de frío deja siete muertos y alerta por monóxido de carbono en México

La actual temporada de frío en México ha dejado, hasta ahora, un saldo de siete personas fallecidas y 51 enfermas por causas directamente relacionadas con las bajas temperaturas, un escenario que mantiene en alerta a autoridades de salud y protección civil. Aunque las cifras son menores a las del invierno pasado, el patrón de riesgo se repite y vuelve a poner el foco en los accidentes domésticos por el uso de calentadores.

Desde el inicio de la temporada invernal, el 5 de octubre de 2025, y hasta el 24 de enero de 2026, la mayoría de las defunciones no se han originado por hipotermia, sino por intoxicación con monóxido de carbono. De las siete muertes registradas, seis se atribuyen a este tipo de intoxicación y solo una a exposición directa al frío, lo que confirma que el mayor peligro se encuentra al interior de los hogares.

Leer más: Cancún refuerza seguridad en playas con torres inteligentes y botón de pánico

El desglose por entidades refleja que Chiapas, Veracruz y Nuevo León concentran los fallecimientos de esta temporada. Chiapas reportó un deceso por hipotermia y otro por monóxido de carbono, mientras que Veracruz registró dos muertes por intoxicación y Nuevo León tres casos bajo la misma causa, lo que evidencia que el riesgo no se limita únicamente a las zonas de frío extremo.

En cuanto a los casos no fatales, la Secretaría de Salud ha documentado 51 personas enfermas, de las cuales 47 sufrieron intoxicación por monóxido de carbono y cuatro presentaron hipotermia. Coahuila y Chihuahua encabezan la lista de intoxicaciones, seguidos por Veracruz, Sonora, Durango y Nuevo León, lo que confirma un patrón recurrente en entidades del norte y centro del país.

Leer más: Expertos aseguran que el sistema aeroportuario de AMLO no despega y Texcoco vuelve al debate

El contraste con la temporada invernal pasada subraya la dimensión del problema. Entre octubre de 2024 y marzo de 2025 se contabilizaron 27 muertes y 191 personas enfermas, con Chihuahua como el estado más afectado. En ese periodo, más del 80 por ciento de los casos se debieron a intoxicación por monóxido de carbono, mientras que la hipotermia y las quemaduras representaron una proporción mucho menor, pero igualmente letal.

Ante este escenario, los gobiernos estatales del norte del país activaron desde el arranque de la temporada planes de emergencia, habilitación de refugios temporales y campañas preventivas. En Chihuahua, por ejemplo, se cuenta con 194 albergues distribuidos en sus 67 municipios, algunos de los cuales operan de manera permanente en ciudades como Chihuahua capital, Ciudad Juárez y Janos, debido a la demanda constante.

Leer más: Cancún se perfila como la sede alterna del Mundial 2026 con las tarifas hoteleras más bajas

Las autoridades de protección civil han insistido en que la principal causa de accidentes durante el invierno son las fallas en calentadores de gas o leña y en instalaciones eléctricas. El uso de dispositivos móviles con tanques integrados, cada vez más comunes en el norte del país, ha encendido alertas por el riesgo de flamazos, incendios o explosiones dentro de viviendas cerradas.

En el contexto meteorológico, especialistas advierten que los frentes fríos seguirán presentes, aunque con menor intensidad promedio. De septiembre de 2025 a enero de 2026 se registraron 31 frentes fríos y se prevé que entre febrero y mayo ocurran 19 más. Aunque la influencia de La Niña podría reducir el número total de estos sistemas, los expertos subrayan que ninguno debe subestimarse, ya que incluso debilitados pueden provocar descensos bruscos de temperatura y poner en riesgo a la población.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO