Temporada de huracanes finaliza en Los Cabos; autoridades alertan lluvias invernales

Este domingo 30 de noviembre, la temporada de huracanes y ciclones tropicales 2025 en México llegó a su fin, informó la Dirección de Protección Civil de Los Cabos a través de sus redes sociales. El Servicio Meteorológico Nacional declaró oficialmente concluida la temporada en el Océano Pacífico Nor-oriental, cerrando la fase de tormentas y ciclones tropicales del año.

A pesar de esta conclusión, se esperan lluvias durante la temporada Otoño-Invierno 2025-2026, ocasionadas por fenómenos como canales de baja presión, vaguadas, corrientes en chorro polar y subtropical, que generan el conocido río atmosférico, además de vientos fuertes y oleaje elevado, alertó el Servicio Meteorológico Nacional.

Protección Civil indicó que los pronósticos para los próximos días contempla precipitaciones entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre, lo que marcaría el inicio formal de la temporada de lluvias invernales en el municipio

Las autoridades exhortan a la población a mantenerse informada mediante boletines meteorológicos oficiales y a aplicar medidas preventivas de autoprotección ante cualquier eventualidad.