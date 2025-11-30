Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 30 de Noviembre, 2025
HomeLos CabosTemporada de huracanes finaliza en Los Cabos; autoridades alertan lluvias invernales
Los Cabos

Temporada de huracanes finaliza en Los Cabos; autoridades alertan lluvias invernales

La temporada de huracanes concluyó oficialmente, pero la temporada invernal traerá lluvias y vientos, advierte Protección Civil.
Luis Castrejón
30 noviembre, 2025
0
19
Temporada de Huracanes Los Cabos

Foto: Tribuna de México

Este domingo 30 de noviembre, la temporada de huracanes y ciclones tropicales 2025 en México llegó a su fin, informó la Dirección de Protección Civil de Los Cabos a través de sus redes sociales. El Servicio Meteorológico Nacional declaró oficialmente concluida la temporada en el Océano Pacífico Nor-oriental, cerrando la fase de tormentas y ciclones tropicales del año.

A pesar de esta conclusión, se esperan lluvias durante la temporada Otoño-Invierno 2025-2026, ocasionadas por fenómenos como canales de baja presión, vaguadas, corrientes en chorro polar y subtropical, que generan el conocido río atmosférico, además de vientos fuertes y oleaje elevado, alertó el Servicio Meteorológico Nacional.

LEE MÁS:  Los Cabos se prepara para el frío: podrían abrir refugios temporales

Protección Civil indicó que los pronósticos para los próximos días contempla precipitaciones entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre, lo que marcaría el inicio formal de la temporada de lluvias invernales en el municipio

Las autoridades exhortan a la población a mantenerse informada mediante boletines meteorológicos oficiales y a aplicar medidas preventivas de autoprotección ante cualquier eventualidad.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasLos CabosTemporada de huracanes 2025
Articulo anterior

Cruz Azul vs Chivas EN VIVO hoy: hora, canal y dónde ver la ...

Siguiente articulo

MAJA Sportswear debuta en San José del Cabo con enfoque de experiencia ...