Temporada de lluvias en Los Cabos: crecen los arroyos y crece también la imprudencia

Con cada tormenta o ciclón, los arroyos de Los Cabos se convierten en verdaderas trampas para automovilistas que ignoran los llamados de Protección Civil. La reciente experiencia con el huracán Lorena vuelve a evidenciar un patrón que se repite cada año: la imprudencia al cruzar zonas inundadas puede tener consecuencias graves.

Durante la temporada de lluvias en Los Cabos, los cauces secos se llenan repentinamente con fuertes corrientes de agua. Aunque las autoridades emiten alertas constantes, muchos conductores deciden arriesgarse y cruzar, resultando en vehículos atrapados o arrastrados por la corriente.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas, Hugo Ulises Sandoval, explicó que la mayoría de las emergencias no ocurren durante la tormenta, sino una vez que la movilidad regresa a la ciudad:

🗣️ “Las emergencias comenzaron a incrementarse en el momento que inició la movilidad. Comenzamos a tener muchos vehículos atascados en arroyos. Aunque la calle esté pavimentada, corre demasiada arena, lo que hace que los autos queden varados. Mientras no se limpien las calles, se debe evitar cruzar por estas zonas”, advirtió.

🚨 Prevenir salva vidas: llamado urgente a respetar las indicaciones oficiales

El caso de Lorena no es aislado. Año con año, el mismo escenario se repite: ciudadanos desoyen las recomendaciones, cruzan arroyos en sus vehículos y terminan atrapados. Esta situación pone en riesgo no solo su integridad, sino también la de los rescatistas que deben intervenir.

Por ello, tanto Bomberos como Protección Civil hacen un llamado urgente a reforzar la cultura preventiva y a seguir los avisos oficiales emitidos por el Ayuntamiento de Los Cabos y el Gobierno del Estado.