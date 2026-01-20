Recalan cantidades normales de sargazo en playas de Cancún; descartan fenómeno atípico

La presencia de sargazo registrada durante la segunda semana de enero en playas de Cancún corresponde a un comportamiento estacional normal y no a un evento extraordinario como los que han afectado al Caribe mexicano en años recientes. Autoridades municipales señalaron que el alga arribó en volúmenes manejables, asociados principalmente a las condiciones climatológicas propias de los frentes fríos.

El aumento puntual observado entre martes y miércoles de la semana pasada respondió al efecto de un evento de “norte”, que modificó las corrientes marinas y empujó hacia la costa el sargazo que se desplazaba rumbo al norte del continente. Este tipo de variaciones es común durante el invierno y suele provocar recales intermitentes y de corta duración.

Las playas con mayor acumulación fueron Playa del Niño, Langostas y Las Perlas, donde se recolectaron entre seis y siete toneladas del alga. En estos puntos se concentraron los trabajos de limpieza, sin que se rebasara la capacidad operativa diaria del municipio ni se generaran afectaciones mayores a los usuarios.

En el resto del litoral de Benito Juárez, la presencia de sargazo se mantuvo dentro de parámetros normales, con registros menores en playas como Delfines y Coral. Las autoridades estiman que este comportamiento continuará hasta febrero, mientras persistan los vientos fríos y los cambios en la dirección del oleaje.

El criterio para considerar un recale como atípico está claramente definido por el volumen y la capacidad de respuesta. Un evento se clasifica como extraordinario cuando supera las 20 toneladas diarias o rebasa la posibilidad de recolección, escenario que no se ha presentado en lo que va del año.

Como antecedente, el municipio recordó que durante 2025 se recolectaron cerca de 16 mil toneladas de sargazo, mientras que en 2024 el acumulado fue de casi cuatro mil toneladas, lo que reflejó un incremento significativo frente a temporadas previas y obligó a reforzar los esquemas de atención.

Ante la experiencia reciente, el Ayuntamiento mantiene coordinación constante con el Gobierno del Estado y la Secretaría de Marina para evaluar escenarios y ajustar las acciones conforme evolucionen las condiciones marítimas y climatológicas, con el objetivo de anticiparse a posibles recales mayores.

De forma paralela, el municipio se prepara para la próxima temporada mediante un esquema interinstitucional que asigna días específicos a distintas dependencias para apoyar en la limpieza, además de mantener comunicación con el sector hotelero para capacitar sobre el manejo adecuado del sargazo y evitar impactos ambientales y procesos de erosión. Autoridades precisaron que parte del material observado recientemente corresponde a pasto marino, el cual no representa una afectación significativa para la actividad turística ni para el estado general de las playas.

