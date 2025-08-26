Temporada de tortugas en curso: advierten sobre cuatrimotos y mascotas en playas

Las playas del municipio ya reciben a las primeras tortugas marinas en su temporada de anidación , que se extenderá hasta noviembre. Ante ello, autoridades y organizaciones locales hicieron un llamado a turistas y residentes para extremar precauciones y contribuir a la conservación de esta especie protegida.

La Coordinación de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) informó que su personal y modulistas fueron capacitados por biólogos de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente sobre cómo actuar ante el avistamiento de tortugas desovando.

El coordinador de Zofemat en Los Cabos, Rafael Álvarez Munguía , explicó que los reportes pueden variar cada día, pero la actividad en playas es constante.

“Son muchos, ahorita con temporada de tortugas pueden ser de 10 a 15 tortugas al día. Yo he reportado en esta semana nomás dos, pero por ejemplo, en Cabo San Lucas ha reportado bastantes, al final todos reportamos, somos un equipo Zofemat”, expresó Álvarez Munguía.

Riesgos en las playas

Zofemat advirtió que la reproducción de las tortugas marinas enfrenta amenazas que van más allá de los depredadores naturales. Los vehículos en la arena, cuatrimotos y mascotas representan un peligro directo para los nidos.

Cabe recordar que en 2024 se documentaron ataques de perros a ejemplares en playas de Los Cabos, lo que refleja la necesidad de que la ciudadanía actúe con mayor responsabilidad.

“Las cuatrimotos, a lo mejor no rompen con ese tema, a lo mejor están en lo que es, pero si es una velocidad arriba de los 15 kilómetros ya en la playa pues ya reventaste el nido, entonces manejar una velocidad a bajo de los 7 kilómetros, si ves algún tipo de huella hay que sacarle la vuelta, entonces es realmente una concienciación muy fuerte que tenemos que empezar a hacer (…) las mascotas son súper perjudiciales para las tortugas, se las comen, entonces, si llevas a tu perro cuida lo que hace tu perro en todos los sentidos”, indicó.

Recomendaciones a la ciudadanía

La Dirección de Ecología y Medio Ambiente pidió a la población reportar cualquier avistamiento de tortugas desovando al número de emergencias 911 . También exhortó a no manipular a los ejemplares, evitar acercarse a los nidos y mantener la arena libre de vehículos y mascotas.

