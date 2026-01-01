Tendencias de seguridad en Baja California Sur rumbo a 2026: lo que dicen las cifras

Los datos acumulados de los últimos cinco años muestran un escenario mixto en materia de seguridad en Baja California Sur rumbo a 2026.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), mientras algunos delitos de alto impacto presentan repuntes o se mantienen en niveles elevados, otros comienzan a mostrar señales de contención, lo que permite identificar los principales retos para el próximo año.

Homicidio doloso: repunte reciente

El comportamiento del homicidio doloso en el periodo 2021–2025 refleja una tendencia irregular, pero con un repunte significativo en los dos años más recientes.

De acuerdo con los datos acumulados, en 2021 se registraron 48 casos; en 2022 la cifra bajó a 39 y en 2023 descendió a 24. Sin embargo, en 2024 los homicidios aumentaron a 56, mientras que en 2025, de enero a noviembre, ya se contabilizan 109 casos.

Las cifras sugieren que, de mantenerse esta tendencia, el homicidio doloso se perfila como uno de los delitos que permanecerán en la mira de las autoridades rumbo a 2026.

Violencia familiar: una incidencia persistente

En el caso de la violencia familiar, las cifras del SESNSP muestran un comportamiento alto y sostenido a lo largo de los últimos cinco años.

De acuerdo con los datos acumulados, en 2021 se registraron 2,493 carpetas de investigación; en 2022 la cifra ascendió a 2,620; en 2023 aumentó a 2,946 y en 2024 alcanzó 3,344 casos. Para 2025, de enero a noviembre, el acumulado es de 3,018 denuncias, una cifra que ya supera a varios años previos.

No obstante, autoridades estatales han atribuido el incremento en el número de carpetas de investigación al fortalecimiento de las campañas de concientización para fomentar la denuncia, así como al acompañamiento y atención que aseguran brindar a las víctimas de violencia. Bajo este enfoque, el aumento en los registros no necesariamente reflejaría un mayor número de hechos, sino una mayor disposición de las víctimas a denunciar.

Aun así, el comportamiento en los últimos cinco años muestra que la violencia familiar no ha logrado una reducción sostenida, por lo que se perfila como uno de los principales retos en materia de seguridad y atención social para 2026.

Lee más:BCS refuerza pulseras de emergencia y botones de pánico para proteger a mujeres

Narcomenudeo: tendencia al alza en el periodo

El narcomenudeo es otro de los delitos que, de acuerdo con los datos acumulados, muestra una tendencia ascendente en el periodo analizado.

En 2021 se registraron 435 carpetas de investigación; en 2022 la cifra subió a 519; en 2023 aumentó a 708 y en 2024 alcanzó 1,054 casos. Para 2025, de enero a noviembre, el acumulado es de 989 casos, lo que, aunque ligeramente por debajo del año previo, se mantiene en niveles históricamente altos.

El comportamiento en los últimos cinco años muestra que el narcomenudeo se mantiene como un delito prioritario rumbo a 2026.

Delitos sexuales: niveles elevados sin reducción clara

Los delitos sexuales también presentan un comportamiento que las cifras sugieren no ha logrado una disminución estructural.

En 2021 se contabilizaron 798 casos; en 2022, 1,016; en 2023, 1,086 y en 2024, 1,189. Para 2025, de enero a noviembre, el acumulado es de 971 denuncias.

Aunque se observa una variación a la baja en el periodo más reciente, los niveles se mantienen por encima de los registrados al inicio del periodo, lo que indica que este delito continuará siendo un foco de atención para las autoridades en los próximos años.

Robo: señales de contención

En contraste, el delito de robo, en sus diferentes modalidades, muestra una tendencia de contención en el acumulado más reciente.

De acuerdo con el SESNSP, en 2021 se registraron 5,068 robos; en 2022, 5,722; en 2023, 5,487 y en 2024, 5,606 casos. Para 2025, de enero a noviembre, el acumulado es de 4,793 robos, una cifra inferior a la de los años anteriores.

Las cifras sugieren una tendencia descendente, aunque con variaciones anuales.

Un escenario mixto rumbo a 2026

En conjunto, los datos del SESNSP muestran que Baja California Sur llegará a 2026 con un panorama mixto en materia de seguridad. De mantenerse las tendencias observadas en los últimos cinco años, los principales retos se concentrarán en delitos de alto impacto como el homicidio doloso, la violencia familiar, el narcomenudeo y los delitos sexuales, mientras que ilícitos como el robo reflejan señales de contención.

El comportamiento de estas cifras será clave para la definición de las estrategias de seguridad en el corto y mediano plazo.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur