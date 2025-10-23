Tensión en la UNAM: Reportan encapuchados en Contaduría mientras votan paro indefinido

Encapuchados tomaron las instalaciones de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la UNAM en Ciudad de México. El incidente fue reportado este jueves, 23 de octubre, con la toma de las instalaciones ocurriendo durante la madrugada. De acuerdo con los primeros reportes, el grupo de manifestantes protesta específicamente por la falta de atención a la salud mental y seguridad dentro de la universidad.

¿Quiénes son los manifestantes encapuchados?

La presencia de personas encapuchadas en el plantel de la Facultad de Contaduría y Administración se dio a conocer este jueves. Inicialmente, el alumnado de la Facultad afirmó que estas personas no formaban parte de la comunidad universitaria.

LEE MÁS: Muere niño de seis años al caerle estructura metálica en escuela de Coahuila

Sin embargo, los ocupantes se identificaron mostrando credenciales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente, se lleva a cabo una reunión al interior de la Facultad entre los estudiantes inconformes y los profesores para intentar discutir posibles soluciones y llegar a un acuerdo.

Votaciones definen si habrá paro indefinido en la FCA

La toma de las instalaciones ocurre en un contexto de deliberación estudiantil en la FCA. Los estudiantes de la Facultad han estado sosteniendo asambleas y votaciones desde el día anterior para determinar si declaran un paro indefinido de actividades.

LEE MÁS: Por tenis “pirata”, estudiante de secundaria es agredida en Tláhuac, CDMX; exigen justicia

La comunidad estudiantil contempla la posibilidad de declarar el paro indefinido. Justo este jueves, la Facultad habilitó una encuesta digital con el propósito de conocer la opinión de sus miembros sobre si se debe continuar con la impartición de clases en todos sus niveles. Se espera que los resultados de esta votación se conozcan alrededor de las 14:25 horas.