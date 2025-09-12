Tensión México–EE.UU. deja a restaurantes de Los Cabos con 40 % menos ventas

La tensión política entre México y Estados Unidos ya se refleja en la economía turística de Los Cabos. Restauranteros del destino reportan una baja en ventas de entre 30 % y 40 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, atribuida principalmente a la disminución de visitantes internacionales.

🍽️ Turismo internacional, clave para el sector restaurantero

Rodrigo Cabeza de Vaca, presidente de la Asociación de Líderes de Alimentos y Bebidas en Los Cabos, señaló que el mercado estadounidense —principal emisor de turistas hacia la región— ha mostrado una notable contracción, lo que afecta directamente a la industria gastronómica local.

“Sí hemos registrado baja, no podemos negar las cosas que están sucediendo, y hay muchos compañeros restauranteros que han sufrido esta baja. Lamentablemente, la situación mundial entre México y Estados Unidos nos ha perjudicado. Vienen menos turistas, y al mismo tiempo se están abriendo más restaurantes, lo que complica aún más la competencia”, explicó.

En reuniones encabezadas por la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), restauranteros de San José del Cabo confirmaron que las ventas actuales están entre un 30 % y 40 % por debajo de lo registrado en 2024.

🧳 Mayor competencia, menos visitantes: un escenario complejo

Además de la caída en el flujo turístico, el aumento en la oferta gastronómica en la región está generando un mercado más competitivo, donde cada vez hay más establecimientos y menos clientes.

“Las ventas sí nos han afectado mucho, hemos tenido reuniones con restauranteros lideradas por Canirac y todos coinciden en que están vendiendo mucho menos que el año pasado”, agregó Cabeza de Vaca.

📸 Esperan recuperación en temporada alta

El sector restaurantero confía en que la próxima temporada alta —que inicia en los últimos meses del año— pueda traer consigo una recuperación en el flujo de turistas internacionales y con ello, una mejora en los ingresos del sector.

Mientras tanto, los empresarios gastronómicos llaman a mantener estrategias conjuntas de promoción turística y fortalecer la imagen del destino frente a la incertidumbre política y económica internacional.

