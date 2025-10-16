VIDEO: Ataque con drones incendia patrulla en Tepuche, dejando un saldo rojo de: un militar muerto y dos heridos

Un operativo de rutina se tornó mortal en la mañana de este 16 en Tepuche, cuando un grupo de civiles armados emboscó a elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, dejando un militar fallecido y dos heridos.

Según reportes iniciales de autoridades y medios locales, un dron perpetró el ataque. El incidente añade tensión a la estrategia de seguridad en la zona serrana sinaloense.

Los cuerpos de seguridad ya investigan quiénes participaron en el ataque a los militares y cómo se utilizó el dron durante la agresión

Según los primeros reportes, el enfrentamiento comenzó alrededor de las 7:30-7:40 horas, cuando los militares patrullaban la zona serrana.

Durante el intercambio de fuego, un golpe inusual alteró el escenario: una patrulla habría sido alcanzada por un artefacto incendiario lanzado desde un dron, lo que provocó que la unidad se consumiera en llamas.

Personal de sanidad militar trasladó a dos militares lesionados a un hospital en Culiacán, mientras que otro murió en el lugar.

Hasta el momento, no hay confirmación oficial sobre si también hubo agresores abatidos ni sobre la identidad de los responsables.

Las instituciones de seguridad mantienen un despliegue en la zona para asegurar rutas de escape y recabar pruebas.

El uso de drones armados o con explosivos en ataques contra fuerzas del orden ha sido registrado en otros episodios recientes en Sinaloa, lo que suma un elemento de riesgo tecnológico al combate del crimen organizado.

Este incidente confirma que las facciones delictivas buscan innovar tácticas para atacar a las fuerzas estatales, apostando por métodos que aumentan la letalidad sin exponerse directamente al fuego de las fuerzas federales o estatales.

Se espera que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y las autoridades estatales emitan un comunicado oficial con detalles del suceso.