Tercer Censo Nacional registra aumento de jaguares en México

El Tercer Censo Nacional del Jaguar arrojó un dato alentador para la conservación de esta especie emblemática: la población en México pasó de 4,800 ejemplares en 2018 a 5,326 en 2024, lo que representa un crecimiento del 10% en seis años. Sin embargo, especialistas advierten que este avance, aunque positivo, no es suficiente para que el felino más grande de América salga de la categoría de peligro de extinción.

El estudio se desarrolló en 23 sitios distribuidos en 15 estados del país, entre ellos Sonora, Jalisco, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán, con un muestreo de 414,000 hectáreas, lo que lo convierte en el monitoreo de mamíferos más amplio en México y uno de los más ambiciosos a nivel global. Para los investigadores, este censo no solo refleja un conteo poblacional, sino también una radiografía del estado de los ecosistemas que sostienen la biodiversidad nacional.

La investigación fue coordinada por la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar (ANCJ), con la participación de 49 especialistas de instituciones académicas y científicas, entre ellas la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Lerma. Se instalaron 920 cámaras trampa, que permanecieron activas durante 90 días, permitiendo identificar ejemplares, estimar densidades poblacionales y analizar sus patrones de distribución.

El doctor Heliot Zarza Villanueva, investigador de la UAM, señaló que este esfuerzo representa un hito para la conservación en un país donde los felinos enfrentan amenazas crecientes como la deforestación, el tráfico ilegal y la fragmentación de hábitats. “Este esfuerzo confirma que el jaguar, símbolo biológico y cultural de México, está resistiendo”, subrayó.

Por su parte, Humberto Peña, coordinador general de estrategias estatales, destacó que los resultados no habrían sido posibles sin la colaboración de comunidades locales, organizaciones civiles, academia y gobierno. “La unión por la preservación de una especie tan importante ha dado resultados increíbles”, aseguró, al tiempo que reconoció que el reto ahora es consolidar políticas públicas de largo plazo.

El censo también contó con la participación de especialistas como Rebeca Calanoce, José González Maya, Daniela Medellín y Humberto Adán Peña, bajo la coordinación de Gerardo Ceballos, presidente de la ANCJ. La labor conjunta permitió aplicar modelos matemáticos y estadísticos avanzados que fortalecen la precisión de las estimaciones.

Entre las recomendaciones finales, los expertos enfatizan la necesidad de garantizar la conservación de corredores biológicos fuera de las áreas naturales protegidas, fomentando prácticas productivas compatibles con la biodiversidad. Solo con la protección de territorios amplios y conectados, advierten, será posible asegurar que el crecimiento poblacional observado en los jaguares se consolide en el futuro y no quede como un avance temporal.

