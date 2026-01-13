Exmaratonista de la tercera edad correrá de Tijuana a Cancún por una noble causa

Desde Tijuana, una historia de solidaridad comenzará a escribirse paso a paso, cuando Rafael Guerrero Romano inicie una travesía inédita con rumbo a Cancún para reunir recursos en favor de una menor. El recorrido, que une a Tijuana con el Caribe mexicano, tiene como objetivo visibilizar una causa médica urgente y despertar conciencia social a lo largo del país.

El desafío contempla atravesar cerca de 4 mil 700 kilómetros en un periodo aproximado de tres meses, en una ruta que exige resistencia física y fortaleza emocional. A lo largo del trayecto, el ex atleta tendrá que mantener un ritmo constante que lo obliga a recorrer decenas de kilómetros diarios.

El viaje comenzó en el extremo noroeste del país, donde Rafael Guerrero Romano decidió transformar su experiencia deportiva en una acción altruista. Durante la ruta, empuja una carreta con información del caso y un código digital que permite a la ciudadanía conocer la historia y brindar apoyo directo.

La causa es Victoria Sofía, una niña de tres años que enfrenta una compleja condición médica. La menor nació con artrogriposis múltiple, lo que ha limitado severamente su movilidad desde el nacimiento y ha requerido múltiples intervenciones especializadas.

Gracias a la solidaridad ciudadana, la menor ha mostrado avances relevantes, ya que ha logrado mover sus piernas y presentar mejoría tras procedimientos quirúrgicos. No obstante, el proceso médico continúa y demanda recursos constantes para garantizar su tratamiento integral.

A lo largo del camino, el corredor busca recibir muestras espontáneas de empatía. Que personas de distintas comunidades le ofrezcan alimento, palabras de aliento y apoyo, gestos que refuercen el sentido colectivo de la travesía y mantengan vivo el impulso del proyecto.

La motivación personal del atleta también ha sido determinante. En el pasado, enfrentó una dura batalla contra el cáncer, experiencia que marcó profundamente su vida y lo sensibilizó frente al impacto humano y económico de las enfermedades graves.

Esa vivencia lo llevó a canalizar su esfuerzo físico hacia causas solidarias, convencido de que el deporte puede convertirse en una herramienta de transformación social. Desde entonces, ha participado en distintos maratones con fines altruistas, dentro y fuera del país.

