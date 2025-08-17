Muere Terence Stamp, el actor que dio vida al villano de Superman

El actor británico Terence Stamp, recordado como el villano de Superman, falleció este 17 de agosto de 2025 a los 87 años. Su familia confirmó la noticia y pidió respeto a su privacidad.

Terence Stamp villano Superman, un papel que lo volvió inolvidable

Stamp alcanzó fama internacional al interpretar al General Zod en Superman(1978) y Superman II (1980). Su voz grave y presencia imponente lo convirtieron en uno de los antagonistas más recordados de la saga.

Su carrera comenzó en los años 60. En 1962 fue nominado al Óscar por Billy Budd. Más tarde trabajó con directores como Federico Fellini y Pier Paolo Pasolini, consolidando su prestigio en el cine europeo.

En los 90 sorprendió con Priscilla, Queen of the Desert (1994), interpretando a Bernadette. Ese papel amplió su reconocimiento internacional y mostró su versatilidad actoral.

Stamp también participó en grandes producciones como Star Wars: Episodio I – La amenaza fantasma (1999), Valkyrie (2008) y The Adjustment Bureau (2011).

Su legado abarca más de seis décadas de trayectoria. Con su muerte, el cine mundial despide a un intérprete único.

