Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 31 de Agosto, 2025
HomeInternacionalTerremoto en Afganistán de magnitud 6.0
Internacional

Terremoto en Afganistán de magnitud 6.0

Un terremoto en Afganistán de magnitud 6.0 se registró este domingo. No se reportan víctimas ni daños.
Brenda Ireri Yáñez
31 agosto, 2025
0
22
Terremoto Afganistán

Imagen creada con IA

Un terremoto de magnitud 6.0 en Afganistán sacudió la noche de este domingo la región montañosa del Hindú Kush, cerca de la frontera con Pakistán. El reporte fue emitido por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El epicentro se ubicó a 42 kilómetros al noreste de Yalalabad y a una profundidad de 10 kilómetros. El sismo ocurrió a las 23:47 horas locales.

Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre víctimas ni daños materiales.

Afganistán es un país altamente vulnerable a la actividad sísmica. Su ubicación en la cordillera del Hindú Kush, donde confluyen las placas Euroasiática e India, lo expone de manera constante a movimientos telúricos.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasAfganistánTerremoto
Articulo anterior

Robo de aires de CFE destapa narcolaboratorio en Mexicali

Siguiente articulo

¿Por qué no habrá mañanera este lunes? Te contamos la razón