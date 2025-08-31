Terremoto en Afganistán de magnitud 6.0

Un terremoto de magnitud 6.0 en Afganistán sacudió la noche de este domingo la región montañosa del Hindú Kush, cerca de la frontera con Pakistán. El reporte fue emitido por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El epicentro se ubicó a 42 kilómetros al noreste de Yalalabad y a una profundidad de 10 kilómetros. El sismo ocurrió a las 23:47 horas locales.

Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre víctimas ni daños materiales.

Lee más: Greta Thunberg viaja en flotilla humanitaria hacia Gaza desde Barcelona

Afganistán es un país altamente vulnerable a la actividad sísmica. Su ubicación en la cordillera del Hindú Kush, donde confluyen las placas Euroasiática e India, lo expone de manera constante a movimientos telúricos.