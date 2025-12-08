Japón ordena evacuaciones masivas tras un sismo de 7.6 en Hokkaido, Iwate y Miyagi

La emergencia sísmica que vive Japón volvió a exhibir la vulnerabilidad geográfica del archipiélago luego de que un terremoto de magnitud 7.6 obligara a activar una alerta de tsunami y a ordenar la evacuación inmediata de más de 13 mil personas. El movimiento ocurrió la noche de este lunes, sacudiendo con fuerza el norte del país y generando una respuesta urgente por parte de las autoridades, que no han informado víctimas ni daños significativos hasta el momento, pero mantienen los protocolos operando al máximo.

La sacudida se originó frente a las costas de la prefectura de Aomori a las 23:15 horas locales, con un epicentro ubicado a 50 kilómetros de profundidad, una característica que suele aumentar la extensión del área perceptible y la energía liberada. Por esa razón el sismo se sintió desde el norte hasta el centro del territorio japonés, alcanzando incluso a Tokio, donde el registro llegó al nivel 2 en la escala sísmica nacional, suficiente para generar alarma pero sin riesgo estructural evidente.

El impacto más severo se concentró en la ciudad de Hachinohe, donde el temblor alcanzó el nivel 6 superior en la escala japonesa de siete niveles, un rango que ya implica dificultad para permanecer en pie y peligro de caída de objetos. En localidades como Oirase y Hashikami el registro quedó apenas un escalón abajo, confirmando que la zona norte experimentó la mayor agitación y, por ende, el mayor riesgo de daños.

La alerta por tsunami se volvió inevitable una vez que la Agencia Meteorológica de Japón determinó el potencial de olas de hasta tres metros para las costas de Aomori, Iwate y la punta sur de Hokkaido. El fenómeno se esperaba pasada la medianoche, lo que obligó a acelerar evacuaciones, activar altavoces comunitarios y movilizar equipos de emergencia antes de que la oscuridad dificultara el desplazamiento de la población.

La amenaza no solo se limitó a esa franja del país, pues también se emitieron avisos de tsunami de hasta un metro para Miyagi, Fukushima y parte del sur de Hokkaido. Aunque de menor magnitud, estas alertas también llevan implícito el riesgo de corrientes fuertes y oleaje irregular, suficientes para arrastrar vehículos o poner en peligro a quienes permanezcan en zonas costeras.

La decisión de evacuar a más de 13 mil personas en Hokkaido, Iwate y Miyagi respondió a la necesidad de proteger a comunidades enteras que viven en áreas vulnerables ante un posible incremento del oleaje. La recomendación oficial apuntó a trasladarse a refugios y puntos elevados, una acción que Japón tiene ampliamente protocolizada después de décadas de perfeccionar su sistema de prevención frente a fenómenos sísmicos y marinos.

La amplia percepción del sismo, que abarcó buena parte del territorio, recordó que el país se encuentra en una zona altamente activa del Cinturón de Fuego del Pacífico. Aunque la infraestructura está diseñada para soportar eventos intensos, cada temblor de esta magnitud reaviva la importancia de mantener actualizados los planes comunitarios de emergencia y los sistemas de alerta que permiten actuar con rapidez.

