Terremoto de magnitud 7.5 sacude Paso de Drake en Chile

Un fuerte Terremoto de magnitud 7.5 se registró en el Paso de Drake, una de las zonas marítimas más peligrosas del planeta, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El movimiento telúrico ocurrió a las 22:16 horas y activó de inmediato protocolos de evaluación sobre el riesgo de un posible Tsunami en el sur de Chile.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta de Desastres declaró Estado de Precaución y solicitó evacuar las áreas de playa en la región de Magallanes y la Antártica de Chile. El objetivo fue prevenir incidentes ante eventuales variaciones en el nivel del mar.

El epicentro del Terremoto fue ubicado a 257 kilómetros al noroeste de la Base Frei, en territorio de la Antártica de Chile, con una profundidad de 10 kilómetros. La información fue confirmada por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), que junto con Senapred mantiene vigilancia constante en la zona.

Para el resto del país, desde la región de Arica y Parinacota hasta Magallanes, el SHOA decretó un estado informativo. Esto significa que se mantiene el monitoreo de la actividad sísmica y de los niveles del mar, aunque sin ordenar evacuaciones inmediatas fuera del sur.

La magnitud del sismo encendió alertas internacionales. La Oficina de Meteorología de Australia descartó riesgos de Tsunami en sus costas, aunque destacó la importancia de mantener vigilancia por la ubicación estratégica del Paso de Drake, que conecta el Atlántico con el Pacífico Sur.

Las autoridades chilenas enfatizaron que el Terremoto podría provocar variaciones menores a 30 centímetros en el nivel del mar, por lo que la población debía permanecer atenta a las actualizaciones oficiales. Señalaron además que las medidas de evacuación son preventivas y buscan resguardar la seguridad de los habitantes.