Obstáculos legales y terrenos costosos frenan el Programa Nacional de Vivienda en Los Cabos

El Programa Nacional de Vivienda impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta obstáculos en Los Cabos debido a los conflictos relacionados con la tenencia de la tierra, reconoció el secretario general del Ayuntamiento, Alberto Rentería Santana.

De acuerdo con lo anunciado por autoridades federales y estatales, el plan contempla la construcción de 37 mil viviendas en Baja California Sur, de las cuales 17 mil 400 están proyectadas para el municipio de Los Cabos, considerado uno de los de mayor crecimiento poblacional en el país.

En entrevista con medios de comunicación, Rentería Santana explicó que actualmente solo se ha iniciado la construcción de 750 viviendas en Cabo San Lucas, pero admitió que el avance ha sido limitado por la falta de certeza jurídica en muchos predios.

“Tierra hay muchísima pero algunas ni siquiera cuentan con el esquema legal y otras se complican más por las condiciones que puso la Dr. Claudia Sheinbaum es que quedaran dentro del núcleo urbano esa construcción de vivienda y que no suceda como en otras partes del país que a los años quedan abandonadas porque no tienen servicios indispensables como transporte, etcétera. Entonces no hay negociación, estamos por supuesto debemos de cumplir con esas condicionantes, y el asunto está en lo caro que está el metro cuadrado aquí, es en el país de la tierra más cara que puede haber”, expresó Rentería Santana.