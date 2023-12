Tesla admite fallas en piloto automático y revisará más de dos millones de autos

Tesla realizó un comunicado acerca de la revisión de aproximadamente 193,000 vehículos en Canadá y más de 2 millones en Estados Unidos debido a problemas con su sistema de ayuda a la conducción conocido como Autopilot.

Luego de dos años de investigación acerca de 956 accidentes vehiculares, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carretera de Estados Unidos (NHTSA) ha identificado un defecto en la función Autosteer del Autopilot.

Esta función de los autos Tesla, permite el giro autónomo del volante, pero no garantiza su uso adecuado en ciertas circunstancias, así lo señaló la NHTSA.

“En determinadas circunstancias, cuando Autosteer está en funcionamiento y el conductor no mantiene su responsabilidad sobre la operación y no está preparado para intervenir cuando sea necesario o no reconoce que Autosteer ha sido cancelado o no está en funcionamiento, puede haber un aumento del riesgo de accidente”.