¡Alarma! Tesla retira miles de autos del mercado; se trataría de un defecto en la batería

El gigante automotriz Tesla anunció el retiro masivo de 13,000 vehículos, abarcando modelos Y y Model 3, debido a una falla crítica en el sistema de conexión de la batería. Este defecto específico tiene el potencial de causar una súbita y total pérdida de propulsión, elevando gravemente el riesgo de un accidente vial para los conductores

La falla fue identificada como una pieza defectuosa en la conexión de la batería, según documentos publicados ante la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA).

La retirada incluye cerca de 8,000 unidades del SUV Model Y y poco más de 5,000 unidades del sedán Model 3. Aunque la compañía ha recibido 36 reclamos de garantía y 26 informes relacionados con este inconveniente, afortunadamente no se han reportado hasta ahora muertes, lesiones o accidentes por esta causa.

¿Tesla enfrenta problema de calidad?

El fallo de la pieza obliga a los propietarios a reemplazar los componentes afectados, reforzando las dudas sobre la calidad de Tesla. Este nuevo incidente se suma a los problemas de seguridad que ya enfrenta Tesla, incluyendo la investigación de la NHTSA sobre posibles fallas de suministro de energía relacionadas con las puertas eléctricas del Model Y 2021.

Además, el fabricante de automóviles acumula más de media docena de retiros del mercado vinculados específicamente a su reciente Cybertruck. El hecho de que los propietarios deban reemplazar estas piezas defectuosas refuerza el escrutinio sobre los protocolos de calidad y seguridad de la compañía.

¿Cómo afecta esto a las ganancias financieras de Tesla?

Las proyecciones indican que Tesla registrará una caída del 25 por ciento en sus ganancias del tercer trimestre en comparación con el año anterior. A pesar de los problemas operativos y esta nueva retirada, las acciones de Tesla se han duplicado con creces en los últimos 12 meses

Los analistas señalan que este fenómeno bursátil se debe al éxito de Musk, quien logra dirigir la atención de los inversores hacia su visión de futuro. Esta visión se centra en una empresa de inteligencia artificial, coches autónomos y robots humanoides, lo que ha disparado la valoración de mercado de la compañía a 195 veces las ganancias esperadas para los próximos 12 meses.