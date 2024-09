Tesorería reconoce adeudos pendientes para próxima administración de Los Cabos

Ante la culminación de la actual administración municipal presidida por el alcalde Óscar Leggs Castro, persisten dudas sobre los adeudos que dejará el gobierno al próximo mandato. Christopher Albertini Camacho Ortegón, tesorero municipal, indicó que es común que las administraciones dejen deudas con proveedores, especialmente en obra pública.

La Tesorería subrayó que, de no liquidarse los pagos pendientes, será responsabilidad de la nueva administración municipal saldar estos compromisos económicos.

“No existe ninguna administración que no deja adeudos pendientes, son los famoso pasivos en los cuales son adeudos con proveedores y obra; esta es la naturaleza. Hay proveedores que han dado servicio o suministros no es su totalidad y nada más se les ha dado un anticipo, posiblemente a la próxima administración les competa liquidar y concluir con esos trámites, tal es el caso de la obra pública; no podemos pagar obra de manera anticipada si no está terminada. Entonces ese es el tipo de obligaciones que se dejan”.