Vida y deporte: La cabeña Tessa Roberts busca ser toda una profesional en el mundo del powerlifting

Los Cabos, BCS. – Tessa Roberts Patiño ha comenzado a forjar un nombre y apellido dentro del powerlifting nacional; su energía, su optimismo y sus ganas de siempre poder con más es lo que la ha llevado a competir en países como Rumania, específicamente en el Campeonato Mundial Sub-Junior y Junior, donde levantó el nombre de México al conseguir una medalla de plata. Para conocer más sobre su pasado y su amor por el deporte, iniciamos por preguntarle sobre el origen de querer practicar el levantamiento de potencia y quién la sumergió de lleno en este deporte.

“Lo principal que me hizo interesarme en esta disciplina fue mi hermano mayor, él fue el que me metió al gimnasio y yo lo veía entrenar y me causó mucha curiosidad”.

“Entonces me acerqué con él y le dije que si yo podía ir con él a verlo y al principio solo lo veía y después él me empezó a entrenar y poco a poco me gustó y él me motivó a meterme a una competencia de principiantes de este deporte y ahí fue donde me encantó”.