Revelan testamento de Giorgio Armani; esto es lo que decía

El mundo de la moda y los negocios se sacuden con la reciente revelación del testamento de Giorgio Armani, el icónico diseñador italiano fallecido el 4 de septiembre a los 91 años.

En un movimiento estratégico, Armani solicitó que una de las grandes potencias del lujo mundial adquiriera una participación significativa en su multimillonario imperio. La directriz es clara: una cuota del 15% del capital deberá cederse entre 12 y 18 meses después de la apertura del documento, la cual tuvo lugar este 12 de septiembre.

Entre los nombres predilectos para esta operación, el propio Armani citó a gigantes de la talla de LVMH, el coloso de las gafas EssilorLuxottica y el número uno mundial de los cosméticos L’Oréal, empresas con las que, en algunos casos, ya existía una fructífera colaboración.

Esta acción no es menor, pues el grupo seleccionado no solo obtendrá una porción inicial, sino que podría, a largo plazo, tomar el control adquiriendo entre el 30% y el 54.9% del capital restante en un plazo de tres a cinco años.

¿Cómo protegerá la fundación Armani su legado?

La Fundación Armani, entidad heredera de la empresa, asumirá la crucial tarea de ejecutar estas decisiones sobre el capital, con la guía de Leo Dell’Orco, mano derecha del diseñador, y sus sobrinos Silvana Armani y Andrea Camerana, todos ellos accionistas de la fundación.

Más allá de la estrategia financiera, el testamento subraya un profundo deseo de mantener la esencia de la marca.

La innovación, excelencia y calidad del producto seguirán siendo pilares irrenunciables, y la fundación, además, nunca poseerá menos del 30% del capital, asegurando así la perdurabilidad de los principios fundacionales.

¿Qué futuro le espera al imperio de Armani?

Armani, quien en vida se consolidó como uno de los hombres más ricos del mundo y el cuarto más acaudalado de Italia con un patrimonio estimado en 11,800 millones de dólares, según Forbes. Sus más de 600 tiendas alrededor del mundo distribuyen líneas como Giorgio Armani, Emporio Armani y A|X Armani Exchange.

Las reacciones de los posibles compradores no se hicieron esperar: L’Oréal analiza la perspectiva con gran consideración, mientras EssilorLuxottica se dijo “orgulloso de la estima” del diseñador.

En caso de no concretarse la venta a un grupo de lujo, la cotización en bolsa de la empresa emerge como la alternativa establecida por el visionario diseñador para el futuro de su legado.