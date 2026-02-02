Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Lunes 2 de Febrero, 2026
Los Cabos

Consejo Ciudadano del Tezal pide aplicar fotomultas para reducir accidentes en la Transpeninsular

El Consejo Ciudadano del Tezal pidió aplicar fotomultas en la carretera Transpeninsular para reducir choques, accidentes y atropellamientos en Cabo San Lucas.
2 febrero, 2026
Foto multas Transpeninsular

Foto: Luis Castrejón

Ante el incremento de choques, accidentes viales y atropellamientos en la zona de El Tezal, el Consejo Ciudadano del Tezal consideró urgente la aplicación de fotomultas como una medida para mejorar el orden y la seguridad vial en la carretera Transpeninsular, en el tramo que atraviesa Cabo San Lucas.

El vocero del organismo ciudadano, Justo Couto, señaló que uno de los principales problemas en esta zona es el exceso de velocidad, a pesar de que el límite permitido es de 60 kilómetros por hora, lo que representa un riesgo constante para automovilistas y peatones.

Indicó que la falta de respeto a los señalamientos viales y a las normas de tránsito ha generado un entorno de riesgo, por lo que la implementación de sanciones automatizadas podría propiciar un cambio real en el comportamiento de los conductores.

“Lo que necesita ya con urgencia el municipio es orden, y lo que tendría que suceder para que la gente respete los máximos de velocidad . Yo creo que la solución va terminar en aplicar las famosas foto multas. Cuando te empieza a doler la cartera, es cuando comienzas a respetar las reglas”.

LEE MÁS:  Seguridad Pública mantiene abierta convocatoria para nuevos elementos en Los Cabos

El Consejo Ciudadano del Tezal reiteró el llamado a las autoridades municipales para que se analice la viabilidad de aplicar fotomultas, con el objetivo de reducir los accidentes viales y garantizar mayor seguridad en uno de los corredores más transitados de Cabo San Lucas.

