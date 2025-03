Zona de El Tezal busca contar con programa propio de desarrollo urbano este 2025

Desde hace varios años, Los Cabos ha experimentado uno de los crecimientos demográficos más acelerados del país, lo que ha generado un rezago significativo en la planeación urbana de zonas como El Tezal, quien busca un programa propio de desarrollo urbano.

Ante esta situación, el vocero del Consejo Ciudadano de El Tezal, Justo Couto, destacó la necesidad de contar con un Programa Parcial de Desarrollo Urbano para la zona, asegurando que su implementación no solo beneficiaría a los residentes de la colonia, sino a toda la población del municipio.

“Existe una gran cantidad de razones por la que la publicación de este programa se está viendo cada día más urgente. Esto no nada más es por el bienestar de los que aquí vivimos, si no en realidad de todos los que vivimos en la ciudad. Está primera reunión fue muy exitosa, ya quedamos que va a ser una segunda reunión, aún no está definida la fecha y lugar.

Es impresionante que siendo el estado que más crece y el municipio que más crece o de los que más crecen de país, sigamos con instrumentos de planeación tan desactualizados, lo podemos ver en los resultados, notando que tan dependientes han sido”.